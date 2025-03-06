محمد صلاح يقترب من جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عن ترشيح محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر عن شهر فبراير الماضي.

ويتنافس محمد صلاح على الجائزة مع مجموعة من اللاعبين البارزين، وهم: بيتو (إيفرتون)، جين فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، يانكوبا مينتاه (برايتون)، جيد سبينس (توتنهام)، ودومينيك سوبوسلاي (ليفربول).

محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية

ويأتي ترشيح محمد صلاح بعد أداء متميز، حيث وصل إلى الهدف رقم 25 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتصدر ترتيب الهدافين بفارق 5 أهداف عن الوصيف إيرلينج هالاند.

كما واصل محمد صلاح تألقه في صناعة الأهداف، حيث رفع رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 17، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد في تاريخ البريميرليج.

ويقترب صلاح من تحطيم الأرقام القياسية، حيث يحتاج فقط إلى 4 تمريرات حاسمة أخرى في المباريات العشر المتبقية لليفربول هذا الموسم ليتفوق على تييري هنري (أرسنال) وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، اللذين يتقاسمان الرقم القياسي لأكثر صناعة أهداف في موسم واحد برصيد 20 تمريرة حاسمة.

رقم تاريخي منتظر لـ محمد صلاح مع ليفربول

وعلى مدار مسيرته في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي وليفربول، صنع صلاح 89 هدفًا، مما يضعه في المركز العاشر لقائمة أفضل صناع الأهداف في تاريخ المسابقة.

كما نجح في معادلة أفضل أرقامه التهديفية في موسم واحد، حيث وصلت مساهماته هذا الموسم إلى 42 مساهمة (25 هدفًا و17 تمريرة حاسمة)، وهو نفس الرقم الذي سجله في موسمه الأول مع ليفربول (2017-2018) عندما سجل 32 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

ويحتاج صلاح الآن إلى 5 مساهمات فقط ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات التهديفية في موسم واحد، الذي يحمله كل من ألان شيرر وأندي كول برصيد 47 مساهمة.



موعد ليفربول المقبلة

ويستعرض " الموجز" موعد مباراة ليفربول القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة ليفربول أمام منافسه نادي ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

وستبدأ صافرة لقاء ليفربول أمام ساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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