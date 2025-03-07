جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة 28

يبحث مشجعو كرة القدم، عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، قبل انطلاق مباريات الجولة 28 من عمر هذا الموسم.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء يوم السبت المقبل، بعدة مواجهات قوية، أبرزهم صدام ليفربول مع ساوثهامبتون.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 67 نقطة، قبل انطلاق هذه الجولة، بينما يأتي أرسنال في الوصافة ب، 54 نقطة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 28، ويأتي على النحو التالي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ 28

1- ليفربول / 67 نقطة.

2- آرسنال / 54 نقطة.

3- نوتينجهام فورست / 48 نقطة.

4- مانشستر سيتي / 47 نقطة.

5- تشيلسي / 46 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد/ 44 نقطة.

7- بورنموث / 43 نقطة.

8- برايتون / 43 نقطة.

9- فولهام / 42 نقطة.

10- أستون فيلا / 42 نقطة.

11- برينتفورد / 38 نقطة.

12- كريستال بالاس/ 36 نقطة.

13- توتنهام هوتسبير / 33 نقطة.

14- مانشستر يونايتد / 33 نقطة.

15- وست هام يونايتد / 33 نقطة.

16- إيفرتون / 32 نقطة.

17- وولفرهامبتون / 22 نقطة.

18- إبسويتش تاون / 17 نقطة.

19- ليستر سيتي / 17 نقطة .

20- ساوثهامتون / 9 نقاط.

ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة 28

1- محمد صلاح / 25 هدفًا.

2- إيرلنج هالاند / 20 هدفًا.

3- ألكسندر إيزاك / 19 هدفًا.

4- كريس وود / 18 هدفًا.

5- بريان مبيومو / 15 هدفًا.

6- كول بالمر / 14 هدفًا.

8- ماتيوس كونيا / 13 هدفًا.

9- جون فيليب ماتيتا / 12 هدفًا.

10- يوان ويسا / 12 هدفًا.

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