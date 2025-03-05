مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تتجه أظار عشاق كرة القدم، نحو موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان التي تجمعهما في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

شاهد الآن ماتش ليفربول وباريس سان جيرمان

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنسختها الحالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة لفيربول ضد باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء 5 مارس الجاري، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

مشاهدة ماتش ليفربول وباريس

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا في هذه المواجهة، المقرر انطلاقها في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، طريقة مشاهدة مباراة ليفربول وباريس، من خلال تردد القنوات الناقلة لها.

طرق مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليفربول

شاهد ماتش باريس سان جيرمان وليفربول

وتذاع مباراة باريس والريدز اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

ويأتي تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات كالآتي:

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

بينما جاء تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات كالتالي:

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان

قائمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان

وجاءت قائمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، كيليهير، جاروس.

خط الدفاع: كوانساه، آندي روبرتسون، تسيميكاس، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ديفيز، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز، ماكونيل، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر، تيري نيوني.

وفي الهجوم: داروين نونيز، كودي جاكبو، فيدريكو كييزا، محمد صلاح، لويس دياز، ديوجو جوتا.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة ليفربول

حراسة المرمى: دوناروما، سافونوف، تيناس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز، مايولو، نونو مينديز، باتشو، بيرالدو.

الوسط: فيتينيا، فابيان رويز، زاير إيمري، دوي، لي كانج إن، جواو نيفيز.

خط الهجوم: جونسالو راموس، ديمبلي، باركولا، مباي، كفاراتسخيليا.

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