الكشف عن معلق مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن معلق مباراة برشلونة ضد بنفيكا، التي تجمع بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استعداداته لمواجهة منافسه بنفيكا، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنسخة 2024-2025.

ويحل بنفيكا ضيفًا على برشلونة، في هذه المواجهة، وذلك مساء الثلاثاء الموافق 11 مارس الجاري، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وتنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وعند الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

معلق مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري الأبطال

تذاع مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا، عبر شاشة بي إن سبورت، الحاصلة على حقوق بث مواجهات هذه البطولة.

معلق مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري الأبطال، تقرر أن يكون المخضرم حفيظ دراجي.

معلق مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري الأبطال

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تردد قنوات بي إن سبورت كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

ملامح قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وتأتي ملامح قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني - إينياكي بينيا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - إيريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتين - جويل كوندي.

خط الوسط: جافي، فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس - بابلو توري - مارك كاسادو - داني أولمو. خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - فيران توريس - باو فيكتور - أنسو فاتي.

الجدير بالذكر، أن بـرشـلونة انتصر على بنـفيكا، بنتيجة 1-0، في المواجهة التي جمعتهما في البرتغال.

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