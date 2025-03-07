موعد مباراة الوداد ضد الفتح الرباطي في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

يترقب محبو كرة القدم، موعد مباراة الوداد ضد الفتح الرباطي، في بطولة الدوري المغربي بهذا الموسم 2024-2025.

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي، مع نظيره الفتح الرباطي، في فعاليات الجولة 24 من بطولة الدوري المغربي.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة الوداد ضد الفتح، والقنوات الناقلة لها بالتردد، بجانب ترتيب الدوري المغربي.

موعد مباراة الوداد ضد الفتح الرباطي

وتقرر أن يكون موعد مباراة الوداد ضد الفتح الرباطي، مساء يوم الاثنين الموافق 10 مارس الجاري، على ملعب العربي الزاولي.

وتنطلق صافرتها، في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، و في تمام الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والفتح الرباطي

وتذاع مباراة الوداد والفتح القادمة في الدوري المغربي، عبر شاشة الرياضية المغربية، ويأتي ترددها على النحو التالي..

القمر الصناعي هو: نايل سات.

التردد القناة: 11476.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

وتبدأ مباريات الجولة 24 من بطولة الدوري المغربي، مساء يوم السبت الموافق 8 مارس الجاري، بمواجهة السالمي ضد أولمبيك أسفي.

بينما تقام مباراة نهضة بركان والمغرب التطواني، مساء يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

موعد مباراة الوداد ضد الفتح في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري المغربي 2024-2025

ويأتي جدول ترتيب الدوري المغربي قبل هذه المباراة كالآتي:

نهضة بركان / 56 نقطة

الوداد الرياضي / 41 نقطة

نادي نهضة خميس الزمامرة / 40 نقطة.

الفتح الرباطي / 39 نقطة.

الجيش الملكي / 39 نقطة.

المغرب الفاسي / 37 نقطة.

الرجاء / 33 نقطة.

أولمبيك أسفى / 32 نقطة

الدفاع الجديدي / 31 نقطة

النادي المكناسي / 30 نقطة

اتحاد طنجة / 29 نقطة

UTS .. السابعة والعشرون نقطة

حسنية أكادير / 22 نقطة.

السالمي / 22 نقطة

المغرب التطواني / 15 نقطة.

شباب المحمدية / 4 نقاط.

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