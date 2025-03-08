عاجل.. حالة وفاة تؤجل مباراة برشلونة ضد أوساسونا اليوم

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن تأجيل مباراته أمام أوساسونا اليوم في الدوري الإسباني، بسب حالة وفاة فجعت الجميع قبل المواجهة بدقائق.

وكان فريق برشلونة على أتم استعداد لمواجهة نظيره أوساسونا مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

وفي تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، كان من المقرر أن تبدأ مباراة برشلونة أمام أوساسونا اليوم.

إلا أن نادي بشلونة أصدر بيان رسمي منذ قليل، يؤكد من خلاله تأجيل المباراة بسبب وفاة طبيب الفريق، ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل فيما يلي.

سبب إلغاء مباراة برشلونة ضد أوساسونا

وقال برشلونة، خلال بيانه الرسمي: "يأسف نادي برشلونة للإعلان عن الخبر الحزين بوفاة طبيب الفريق الأول، كارليس مينارو جارسيا".

وأضاف البيان: "لهذا السبب، تم تأجيل المباراة بين نادي برشلونة ونادي أوساسونا إلى موعد جديد".

وأتم البيان: "يتقدم مجلس الإدارة وجميع العاملين والعاملات في نادي برشلونة بأحر التعازي إلى عائلته وأصدقائه، ويعبرون عن مواساتهم العميقة في هذه الأوقات الصعبة".

رئيس أوساسونا يعلق على إلغاء مباراة برشلونة

وعلق لويس سابالزا، رئيس نادي أوساسونا، على إلغاء مباراة برشلونة في الدوري الإسباني اليوم، من خلال تصريحاته الخاصة في الصحف العالمية.

وقال سابالزا، في تصريحاته لشبكة "دازن" الإسبانية: " تم عقد اجتماع مع رابطة الليجا والاتحاد الإسباني، وبناءً عليه تم تأجيل المباراة.

وأكد على أن هذا هو القرار الصحيح، الآن، يجب علينا جميعًا أن نقف إلى جانب عائلة نادي برشلونة في هذا الحزن وندعمهم للتغلب على هذه اللحظات الصعبة.

وأما عن تصريحاته التي نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقال: "لقد علمنا بالأمر لأن برشلونة أبلغنا بذلك".

وأتم: "أولاً، نود أن نقدم تعازينا للعائلة ولبرشلونة، نشعر بالأسف تجاهه لأننا جميعًا نرى أنفسنا في هذا الموقف، موضحًا، لم نعترض على التأجيل لأنه لا يمكنك الذهاب للعب مباراة معتقدًا أن الشخص الذي كنت تعيش معه بشكل دائم لم يعد موجودًا".

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