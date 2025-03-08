السر وراء غياب ليفاندوفسكي عن تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة أوساسونا اليوم، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وأتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، استعداداته لخوض مباراة أوساسونا اليوم، في الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا، مساء اليوم السبت، وتحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وشهد تشكيل برشلونة أمام أوساسونا اليوم، غياب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وقاد لامين يامال الهجوم بدلاً منه.

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا

وجاء تشكيل برشلونة أمام أوساسونا اليوم، الذي يستعرضه لكم موقع الموجز، على هذا النحو:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي- إريك جارسيا- باو كوبارسي- جيرارد مارتين.

الوسط: جافي- داني أولمو- مارك كاسادو.

خط الهجوم: رافينيا دياز- فيران توريس- لامين يامال.

سبب غياب ليفاندوفسكي عن مباراة برشلونة اليوم

كشف تقارير إسبانية مساء اليوم، عن السر وراء غياب روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، عن مباراة أوساسونا في الدوري الإسباني.

وأوضح الصحفي الإسباني أدريا ألبيتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن سبب غياب ليفاندوفكي عن مباراة برشلونة اليوم.

كتب الصحفي الإسباني: "ليفاندوفسكي خارج تشكيلة برشلونة، بعد أن ذهب إلى الفندق هذا الصباح وعاد إلى منزله لأنه كان متعبا جدا ويعاني من بعض الإزعاج الجسدي".

وأتم: “قرر فليك منحه راحة كاملة اليوم لأنه يريده في أفضل حالاته يوم الثلاثاء أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا”.

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