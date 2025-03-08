جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وهزيمة مانشستر سيتي اليوم

هيمن فريق ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025، بعد فوزه على ساوثهامبتون، بينما انهزم مانشستر سيتي اليوم.

وانتصر ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين أن مانشستر سيتي خسر أمام نوتينجهام فورست بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وهزيمة السيتي اليوم .

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على هذا النحو:

1- نادي ليفربول، 70 نقطة.

2- آرسنال، 54 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 51 نقطة.

4- مانشستر سيتي، 47 نقطة.

5- تشيلسي، 46 نقطة.

6- برايتون، 46 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 44 نقطة.

8- بورنموث، 43 نقطة.

9- فولهام، 42 نقطة.

10- أستون فيلا، 42 نقطة.

11- كريستال بالاس، 39 نقطة.

12- برينتفورد، 38 نقطة.

13- توتنهام، 33 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 33 نقطة.

15- وست هام، 33 نقطة.

16- إيفرتون، 32 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 22 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 17 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي2024-2025

بينما يأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالآتي:

محمد صلاح، ليفربول 27 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 20 هدفًا.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 19 هدفًا.

كريس وود، نوتينجهام فورست، 18 هدفًا.

بريان مبويمو، برينتفورد 15 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي 14 هدفًا.

ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون 13 هدفًا.

جاستن كلويفرت، بورنموث، 12 هدفًا.

جيان فيليب ماتيتا، كريستال بالاس، 12 هدفًا.

أولي واتكينز ، أستون فيلا، 12 هدفًا.

موعد مباراة ليفربول القادمة

وتقام مباراة ليفربول القادمة أمام باريس سان جيرمان، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا ثقيلًا على ليفربول، مساء يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري، على ملعب الأنفيلد، في القمة المقرر انطلاقها في تماما الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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