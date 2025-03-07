تطورات عودة تير شتيجن لـ برشلونة بعد إصابته الخطيرة

تسود أجواء تفاؤل داخل نادي برشلونة الإسباني بشأن عودة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن إلى الملاعب قريبًا وذلك بعد اقتراب تعافيه من الإصابة.

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن تير شتيجن يخضع حاليًا لأسابيع من التدريب على ملاعب المدينة الرياضية بوتيرة طبيعية نسبيًا، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في تعافيه من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها العام الماضي.

برشلونة يقترب من استعادة تير شتيجن

وأضافت الصحيفة أن عملية التعافي تسير بشكل جيد جدًا، بل أفضل من التوقعات الأكثر تفاؤلًا داخل النادي الكتالوني.

وأشارت إلى أن الحارس الألماني تير شتيجن ، رغم صعوبة ابتعاده عن المباريات، يشعر بالرضا عن سير عملية تأهيله، التي شملت الجراحة والعمل المكثف من قبل الطاقم الطبي لـ برشلونة ، بالإضافة إلى العلاج بالخلايا الجذعية.

وأوضحت أنه كان هناك تفاؤل سابق بعودة تير شتيجن قبل نهاية الموسم، ولكن مع استمرار تحسن حالته، يبدو أن الجدول الزمني لتعافيه يتسارع بشكل إيجابي، مما يزيد من احتمالية عودته في شهر أبريل المقبل.

يذكر أن تير شتيجن تعرض لإصابة في 22 سبتمبر الماضي خلال مواجهة برشلونة وفياريال، حيث عانى من تمزق كامل في وتر الرضفة في ركبته اليمنى.

برشلونة يتوهج تحت قيادة هانز فليك

من جانب آخر، خاض برشلونة تحت قيادة مدربه هانز فليك 15 مباراة في عام 2025، موزعة بين 7 مباريات في الدوري الإسباني، و3 في كأس ملك إسبانيا، و3 في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في كأس السوبر الإسباني.

وحقق الفريق الكتالوني خلال هذه المباريات 13 فوزًا و3 تعادلات، كانت إحداها ضد خيتافي بنتيجة (1-1)، وأخرى أمام أتالانتا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بنتيجة (2-2)، بالإضافة إلى تعادل مثير أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة (4-4).

موعد مباراة برشلونة المقبلة

ويستعرض " الموجز" موعد مباراة برشلونة القادمة في بطولة الدوري الإسباني موسم 2024/2025.

ويلتقي فريق الكرة الأول بـ نادي برشلونة أمام منافسه نادي أوساسونا في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني يوم السبت المقبل الموافق 7 مارس الجاري.

وستنطلق مواجهة برشلونة أمام أوساسونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضًا:

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قبل موقعة دوري الأبطال.. لمن الغلبة؟

تطورات إصابة ثلاثي الأهلي قبل مباراة طلائع الجيش.. أبرزهم أفشة ومعلول