موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري أمام أوساسونا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة فريق أوساسونا ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025.

برشلونة وأوساسونا

وتقام تلك المواجهة المرتقبة بين برشلونة وأوساسونا في تمام العاشرة مساء يوم السبت الموافق 8 من شهر مارس الجاري علي ملعب مونتجويك معقل الفريق الكتالوني.

برشلونه يسعي للحفاظ علي صدارة الجدول أمام أوساسونا

ويسعي فريق برشلونه تحت قيادة هانسي فليك لإقتناص الثلاث نقاط من تلك المواجهة للحفاظ علي تصدره جدول الترتيب بـ 57 نقطة بفارق نقطة وحيده عن أتلتيكو مدريد في الوصافه، وثلاث نقاط عن ريال مدريد في المركز الثالث بـ 54 نقطة.

نتيجة مباراة الدور الأول بين برشلونة وأوساسونا

فجر فريق أوساسونا مفاجأه خلال مواجهة برشلونه ضمن منافسات الجولة الثامنه من مسابقة الدوري الإسباني، حيث حقق إنتصار كبير برباعية مقابل هدفين للفريق الكتالوني.

ترتيب الدوري الإسباني

ويرصد موقع الموجز في هذا التقرير جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني والذي جاء كالتالي:

برشلونة

1- برشلونة - (المباريات: 26 - الأهداف: 71 - النقاط: 57)

2- أتلتيكو مدريد - (المباريات: 26 - الأهداف: 43 - النقاط: 56)

3- ريال مدريد - (المباريات: 26 - الأهداف: 55 - النقاط: 54)

4- أتلتيك بيلباو - (المباريات: 26 - الأهداف: 44 - النقاط: 48)

5- فياريال - (المباريات: 25 - الأهداف: 48 - النقاط: 44)

6- ريال بيتيس - (المباريات: 26 - الأهداف: 34 - النقاط: 38)

7- ريال مايوركا - (المباريات: 26 - الأهداف: 25 - النقاط: 38)

8- رايو فاييكانو - (المباريات: 26 - الأهداف: 28 - النقاط: 36)

9- ريال سوسيداد - (المباريات: 26 - الأهداف: 23 - النقاط: 34)

10- سيلتا فيجو - (المباريات: 26 - الأهداف: 38 - النقاط: 33)

11- إشبيلية - (المباريات: 26 - الأهداف: 31 - النقاط: 33)

12- جيرونا - (المباريات: 26 - الأهداف: 34 - النقاط: 32)

13- أوساسونا - (المباريات: 25 - الأهداف: 29 - النقاط: 32)

14- خيتافي - (المباريات: 26 - الأهداف: 21 - النقاط: 30)

15- إسبانيول - (المباريات: 25 - الأهداف: 24 - النقاط: 27)

16- ليجانيس - (المباريات: 26 - الأهداف: 23 - النقاط: 27)

17- لاس بالماس - (المباريات: 26 - الأهداف: 30 - النقاط: 24)

18- فالنسيا - (المباريات: 25 - الأهداف: 25 - النقاط: 23)

19- ديبورتيفو ألافيس - (المباريات: 26 - الأهداف: 28 - النقاط: 22)

20- بلد الوليد - (المباريات: 26 - الأهداف: 17 - النقاط: 16)

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