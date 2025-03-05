شاهد مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.. يدخل برشلونة مواجهة قوية أمام بنفيكا، اليوم الثلاثاء، على ملعب النور، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يأتي برشلونة في وصافة مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بعدما حصد 15 نقطة من 6 لقاءات، محققًا 5 انتصارات، مقابل هزيمة واحدة فقط، دون أي تعادلات.

يحتل بنفيكا المركز الخامس عشر في جدول الترتيب العام للبطولة، برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات، وخسر مرتين، وتعادل في لقاء واحد.

برشلونة

شاهد مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بنفيكا

بث مباشر مباراة برشلونة ضد بنفيكا

تبدأ مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري الأبطال عند الثانية عشرة منتصف الليل، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تاريخ المواجهات بين برشلونة وبنفيكا

واجه الفريقان بعضهما في 10 مباريات سابقة بجميع البطولات، حيث تمكن برشلونة من تحقيق الانتصار في 4 مواجهات، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل، في حين نجح بنفيكا في الفوز على الفريق الكتالوني مرتين.

شهدت آخر مواجهة جمعت بين برشلونة وبنفيكا في دور المجموعات من النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، انتصارًا مثيرًا لصالح الفريق الكتالوني بنتيجة 5-4.

حجز برشلونة مقعده في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز الثاني، بينما تمكن بنفيكا من العبور إلى هذا الدور عقب تفوقه على فريق موناكو البرتغالي في الملحق.

قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وتضم قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني - إينياكي بينيا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - إيريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتين - جويل كوندي.

خط الوسط: جافي، فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس - بابلو توري - مارك كاسادو - داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - فيران توريس - باو فيكتور - أنسو فاتي.

شاهد مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بنفيكا

بث مباشر مباراة برشلونة ضد بنفيكا

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تقوم شبكة بي إن سبورتس ببث مباريات دوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لذا تنقل مباراة بنفيكا وبرشلونة عبر قناة bein SPORTS 2 HD بتعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

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