التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

جماهير القلعة الحمراء، يترقبون مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وفيما يلي يرصد موقع الموجز كل ماتريد معرفته عن تلك المواجهة.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز خلال تلك المباراة لتعزيز فرصه في المنافسة علي لقب بطولة الدوري المصري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة ويحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

المباراة التي تجمع فريق الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأربعاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجاري 2024-2025، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأربعاء عبر شاشة قناة ON SPORT 1.

تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش

يأتي تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش كالآتي:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - مصطفي العش - أشرف داري - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- حسين الشحات.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - وسام أبوعلي - جراديشار.

الاهلي ضد طلائع الجيش

ترتيب الدوري المصري

ونرصد فيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والذي جاء كالتالي:

1- بيراميدز 39 نقطة

2- الأهلي 36 نقطة

3- المصري البورسعيدي 30 نقطة

4- الزمالك 29 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- فاركو 23 نقطة

8- حرس الحدود 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- غزل المحلة 17 نقطة



15- سموحة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

اقرأ أيضًا:

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول الليلة في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير