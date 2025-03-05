تابع مشاهدة مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.. يخوض فريق برشلونة مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره بنفيكا، اليوم الثلاثاء، على ملعب النور، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024 - 2025. ويستعرض الموجز التفاصيل في السطور التالية.

يأتي برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعدما جمع 15 نقطة من 6 مباريات، حيث حقق 5 انتصارات، وتلقى هزيمة وحيدة، دون تسجيل أي تعادل.

يظهر بنفيكا في المركز الخامس عشر بترتيب البطولة، بعدما جمع 10 نقاط من 6 مباريات، فاز خلالها في 3 مواجهات، وخسر مرتين، وتعادل في لقاء وحيد.

برشلونة

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

شاهد مباراة برشلونة ضد بنفيكا

بث مباشر مباراة برشلونة ضد بنفيكا

تقام مباراة برشلونة أمام بنفيكا في دوري الأبطال ، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب النور.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

يتوقع أن يخوض فريق برشلونة، بقيادة الألماني هانز فليك، مباراته أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراخو- باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو- بيدري - جافي.

خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال.

قائمة برشلونة لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وتضم قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني - إينياكي بينيا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - إيريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتين - جويل كوندي.

خط الوسط: جافي، فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس - بابلو توري - مارك كاسادو - داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - فيران توريس - باو فيكتور - أنسو فاتي.

مشاهدة مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

شاهد مباراة برشلونة ضد بنفيكا

بث مباشر مباراة برشلونة ضد بنفيكا

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن متابعة مباراة بنفيكا وبرشلونة عبر قناة bein Sports، بتعليق عصام الشوالي.

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