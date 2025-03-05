ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ثنائية هاري كين ورافينيا

شهدت منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 تألقًا جديدًا للنجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، والبرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، بعدما رفعا رصيدهما التهديفي في البطولة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وأحرز هاري كين هدفين خلال مواجهة فريقه أمام باير ليفركوزن، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "آليانز آرينا"، في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، ليقترب أكثر من صدارة هدافي المسابقة.

من جانبه، سجل رافينيا هدفًا ثمينًا لبرشلونة في شباك بنفيكا خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "النور" بالبرتغال، ضمن منافسات الدور ذاته. بهذا الهدف، واصل النجم البرازيلي تألقه في البطولة وتساوى مع زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي في ترتيب الهدافين.

وفي صدارة قائمة الهدافين، يواصل المهاجم سيرهو جيراسي، نجم بوروسيا دورتموند، تربعه على القمة برصيد 10 أهداف، متفوقًا بفارق هدف وحيد عن هاري كين ورافينيا وليفاندوفسكي، فيما يلاحقهم كل من إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، بالإضافة إلى عدد من النجوم البارزين في البطولة.

هاري كين

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند - (10 أهداف). هاري كين - بايرن ميونخ - (9 أهداف). رافينيا - برشلونة - (9 أهداف). روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - (9 أهداف). إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - (8 أهداف). كيليان مبابي - ريال مدريد - (7 أهداف). فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - (7 أهداف). فانجيليس بافليديس - بنفيكا - (7 أهداف). جوليان ألفاريز - أتلتيكو مدريد - (7 أهداف). أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - (6 أهداف).

وعزز هاري كين حظوظ بايرن ميونخ في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما سجل في شباك باير ليفركوزن. وعكس هذا الهدف الأداء المميز الذي يقدمه النجم الإنجليزي مع فريقه الجديد، حيث أصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في البطولة.

ومع استمرار المنافسات في البطولة، يتوقع أن تشتعل المنافسة على لقب الهداف، خاصة مع تقدم الأدوار الحاسمة التي تمنح اللاعبين فرصة لتعزيز أرقامهم التهديفية.

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