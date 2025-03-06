برشلونة يقهر بنفيكا بعشرة لاعبين ويخطف انتصارًا ثمينًا في دوري الأبطال

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على نظيره بنفيكا بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب النور، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ورغم لعب برشلونة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 22 عقب طرد بابلو كوبارسي، تمكن الفريق الكتالوني من هز شباك بنفيكا في الدقيقة 61، حيث استغل البرازيلي رافينيا خطأ دفاعيًا وسدد كرة قوية سكنت المرمى، ليمنح فريقه هدف التقدم.

رافينيا يسجل هدفه الـ25 هذا الموسم مع برشلونة! ⚽️



يا له من هدف حاسم في دوري الأبطال! 🔥🇧🇷 #دوري_أبطال_أوروبا #بنفيكا #برشلونة pic.twitter.com/ZVEmTPykkz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 5, 2025

إحصائيات مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

شهدت مباراة بنفيكا وبرشلونة العديد من الأرقام المميزة، حيث تفوق الفريق البرتغالي في عدد التسديدات بعدما سدد لاعبوه 26 كرة، منها 8 على المرمى، بينما اكتفى برشلونة بتسديد 10 كرات، 5 منها بين القائمين والعارضة.

على مستوى الاستحواذ، استحوذ بنفيكا على الكرة بنسبة 52% مقابل 48% للفريق الكتالوني، في حين كانت دقة التمرير متقاربة، حيث أكمل لاعبو بنفيكا 438 تمريرة بدقة 82%، وهي نفس نسبة النجاح التي حققها برشلونة في تمريراته البالغة 432 تمريرة.

في الجانب الدفاعي، ارتكب بنفيكا 18 خطأً وتحصل لاعبوه على 4 بطاقات صفراء، بينما ارتكب برشلونة 5 أخطاء فقط ونال بطاقة صفراء واحدة، لكنه تعرض لحالة طرد مباشرة بعد حصول بابلو كوبارسي على بطاقة حمراء في الدقيقة 22.

بينما الركنيات، فحصل بنفيكا على 13 ركنية، مقابل 4 لبرشلونة، في حين وقع لاعبو الفريق البرتغالي في مصيدة التسلل 3 مرات، بينما تم احتساب تسلل واحد على برشلونة.

موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في مباراة الإياب من دوري الأبطال

ويقام لقاء العودة بين برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 في إسبانيا، حيث ستحسم هوية المتأهل إلى ربع النهائي، وسيواجه الفائز من مجموع المباراتين الفريق المتأهل من مواجهة بوروسيا دورتموند وليل.

وتأهل برشلونة إلى هذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 19 نقطة، بينما نجح بنفيكا في بلوغ ثمن النهائي بعد تخطيه موناكو في الملحق بنتيجة 4-3.

تاريخ المواجهات بين برشلونة وبنفيكا

تقابل الفريقان في 10 مباريات عبر مختلف البطولات، حيث حقق برشلونة الفوز في 4 مواجهات، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل، وحقق بنفيكا الفوز في مباراتين. وكانت آخر مواجهة بينهما في دور المجموعات من النسخة الحالية، وانتهت بانتصار مثير لبرشلونة بنتيجة 5-4.

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