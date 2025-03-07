يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا، التي تجمع بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع منافسه أوساسونا، في الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ويقدم لكم موقع وجريدة الموجز فيما يلي، موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الليجا، مساء يوم السبت الموافق 8 مارس الجاري، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ويطلق الحكم صافرة المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويخوض البرسا هذا اللقاء، وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يأتي فريق أوساسونا في المركز الحادي عشر بـ 33 نقطة.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا

وتذاع هذه المواجهة، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت بمختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

ملامح قائمة برشلونة أمام أوساسونا

وتأتي ملامح قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني - إينياكي بينيا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - إيريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتين - جويل كوندي.

خط الوسط: جافي، فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - بيدري جونزاليس - بابلو توري - مارك كاسادو - داني أولمو.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - فيران توريس - باو فيكتور - أنسو فاتي.

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