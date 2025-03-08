تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم، عن موعد مباراة برشلونة القادمة، بعد إلغاء مواجهته أمام أوساسونا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

أعلن نادي برشلونة عن تأجيل مباراته أمام أوساسونا، التي كان من المفترض أن تجمع بينهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني.

وأصدر برشلونة، بيانًا رسميًا اليوم، يؤكد من خلاله تأجل مواجهة اليوم، بسبب وفاة كارليس مينارو جارسيا، طبيب الفريق الكتالوني.

ونقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة برشلونة القادمة

وتقرر أن تقام مباراة برشلونة القادمة ضد بنفيكا، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وأما عن موعد مباراة برشلونة القادمة ضد بنفيكا، فهو مساء الثلاثاء المقبل 11 مارس الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة القادمة

وتذاع مباراة برشلونة القادمة، عبر شاشة بي إن سبورت، الحاصلة على حقوق بث مواجهات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت بمختلف الأقمار الصناعية كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

-التردد 11566 -الاستقطاب عمودي -معدل الترميز 27500 -معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- التردد 11054 - الاستقطاب- أفقي - معدل الترميز 27500 -معامل تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني كالآتي:

برشلونة / 57 نقطة

أتلتيكو مدريد / 56 نقطة

ريال مدريد / 54 نقطة

أتلتيك بلباو/ 48 نقطة

فياريال / 44 نقطة

ريال بيتيس / 38 نقطة

رايو فاليكانو/ 36 نقطة

سيلتا فيجو/ 36 نقطة

مايوركا / 36 نقطة

ريال سوسيداد/ 34 نقطة

أوساسونا / 33 نقطة

إشبيلية / 33 نقطة

جيرونا / 32 نقطة

خيتافي / 30 نقطة

إسبانيول / 27 نقطة

فالنسيا / 27 نقطة

ليجانيس/ 27 نقطة

ألافيس / 26 نقطة.

لاس بالماس / 24 نقطة

بلد الوليد / 16 نقطة

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