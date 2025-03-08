جائزة جديدة لـ عمر مرموش مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حصد الدولي المصري عمر مرموش نجم مانشستر سيتي بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي بقميص السماوي خلال الموسم الحالي 2024/2025.

وجدير بالذكر أن عمر مرموش قد انتقل لصفوف نادي مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان عمر مرموش محط أنظار العديد من الأندية العالمية على رأسها ناديي ليفربول وأرسنال قبل أن يظفر مان سيتي بخدماته في الشتاء الماضي.

عمر مرموش يتوج بجائزة جديدة مع مانشستر سيتي



وفاز النجم المصري عمر مرموش بجائزة أفضل هدف في مانشستر سيتي لشهر فبراير، وذلك عن هدفه الرائع الذي سجله في مرمى نيوكاسل يونايتد خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت أيضًا تسجيله لثلاثية (هاتريك).

جاء الهدف في الدقيقة 19 من المباراة، وكان أول أهداف مرموش بقميص مانشستر سيتي، كما كان الهدف الأول في ثلاثيته التي ساعدت الفريق على الفوز في المباراة أمام فريق المدرب إيدي هاو.

بدأت الهجمة بتمريرة دقيقة من الحارس إيدرسون، حيث تمكن عمر مرموش من تجاوز المدافع كيران تريبيير بمهارة كبيرة، قبل أن يسدد كرة رائعة تتجاوز الحارس مارتن دوبرافكا، ليخلد لحظة مميزة في مسيرته الكروية.

وبفضل هذا الهدف المميز، تفوق عمر مرموش على عدد من نجوم الفريق، بما في ذلك ماري فاولر، خديجة "باني" شاو، جراسي بريور، وإيرلينج هالاند، ليحصل على جائزة أفضل هدف في الشهر.

يُعتبر هذا التكريم الأول من نوعه لمرموش منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي، مما يعكس تألقه السريع وتأثيره الكبير مع الفريق.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

ويقدم " الموجز" موعد المواجهة القادم التي تجمع بين نوتنجهام فورست أمام منافسه مانشستر سيتي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025.

ومن المقرر أن تبدأ صافرة مواجهة مانشستر سيتي أمام فريق نوتينجهام فورست غدًا السبت الموافق 8 مارس الجاري في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول، 67 نقطة.

2- آرسنال، 54 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 48 نقطة.

4- مانشستر سيتي، 47 نقطة.

5- تشيلسي، 46 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد، 44 نقطة.

7- بورنموث، 43 نقطة.

8- برايتون، 43 نقطة.

9- فولهام، 42 نقطة.

10- أستون فيلا، 42 نقطة.

11- برينتفورد، 38 نقطة.

12- كريستال بالاس، 36 نقطة.

13- توتنهام، 33 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 33 نقطة.

15- وست هام، 33 نقطة.

16- إيفرتون، 33 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 22 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 17 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.

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