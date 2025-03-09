ريال مدريد يقهر رايو فاليكانو 2-1 في الدوري الإسباني

انتهت مباراة فريق ريال مدريد ضد رايو فاليكانو ، بفوز الريال بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن فعاليات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بفارق الاهداف عن برشلونة المتصدر، ونقطةعن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

انطلقت مواجهة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو مساء اليوم الأحد، 9 مارس، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

بث مباشر ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، والتي تجمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الاسباني، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

يمكنك متابعة مباراة فريق مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، والتي تجمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني، والمقررإقامتها مساء اليوم الأحد 9 مارس الجاري عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 3.

ريال مدريد ضد رايوفاليكانو

تشكيل ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

يقدم "الموجز" تشكيل ريال مدريد ضد رايو فاليكانو ويضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: ديفيد آلابا وراؤول أسينسيو ولوكاس فاسكيز وفران غارسيا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني ولوكا مودريتش، جود بيلينغهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور و ورودريغو غويس ، كيليان مبابي.

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