نجم ريال مدريد على رادار مانشستر سيتي في الصيف.. اسم مفاجأة

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن اهتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بضم لاعب الوسط الفرنسي إدوارد كامافينجا، نجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقل موقع "fichajes" العالمي أن مانشستر سيتي يُعد كامافينجا هدفًا رئيسيًا لتعزيز خط الوسط في الفترة الانتقالية القادمة.

كامافينجا يقترب من مانشستر سيتي

وأشار الموقع إلى أن النادي الإنجليزي، بعد تجديد عقد جوشوا كيميتش مع بايرن ميونخ حتى عام 2029، يبحث عن بدائل عالية الجودة، ويرى أن اللاعب الفرنسي من ريال مدريد يُعد خيارًا مثاليًا لتنفيذ خطط المدرب بيب جوارديولا.

وأوضحت التقارير أن مانشستر سيتي يعتبر إضافة لاعب وسط جديد أولوية ملحة، خاصة مع احتمال رحيل عدد من اللاعبين مثل كيفين دي بروين وماتيو كوفاسيتش خلال الصيف.

وفي هذا الإطار، يُعتبر كامافينجا خيارًا استراتيجيًا نظرًا لتعدد أدواره وقدرته على الأداء في المهام الدفاعية والهجومية على حد سواء.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه تقارير سابقة عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التخلي عن خدمات كامافينجا خلال الفترة المقبلة.

وأشارت شبكة "fichajes" إلى أن اللاعب الفرنسي لا يعيش أفضل فتراته مع الفريق الملكي، حيث لم يتمكن، رغم موهبته وتعدد مهاراته، من ترسيخ مكانته كلاعب أساسي في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام

ويعرض" الموجز" موعد المواجهة المرتقبة التي تجمع بين نوتنجهام فورست أمام منافسه مانشستر سيتي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام فريق نوتينجهام فورست غدًا السبت الموافق 8 مارس الجاري في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي



1- ليفربول، 67 نقطة.

2- آرسنال، 54 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 48 نقطة.

4- مانشستر سيتي، 47 نقطة.

5- تشيلسي، 46 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد، 44 نقطة.

7- بورنموث، 43 نقطة.

8- برايتون، 43 نقطة.

9- فولهام، 42 نقطة.

10- أستون فيلا، 42 نقطة.

11- برينتفورد، 38 نقطة.

12- كريستال بالاس، 36 نقطة.

13- توتنهام، 33 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 33 نقطة.

15- وست هام، 33 نقطة.

16- إيفرتون، 33 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 22 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 17 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.

اقرأ أيضًا:

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد قبل موقعة دوري الأبطال.. لمن الغلبة؟

تطورات إصابة ثلاثي الأهلي قبل مباراة طلائع الجيش.. أبرزهم أفشة ومعلول