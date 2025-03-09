بث مباشر ماتش تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. جودة فائقة

يقدم " الموجز" بث مباشر مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وستجمع مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي بين الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" وسط أجواء حماسية يترقبها عشاق كرة القدم حول العالم.

وستبدأ صافرة مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي اليوم الأحد في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بإدارة الحكم "تيم ربينسون".

يمكن لمتابعي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعة أحداث المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية، الناقل الحصري للمسابقة في المنطقة، حيث ستُبث المباراة على قناة "beIN Sports 2 HD" بتعليق المعلق "حسن العيدروس".

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي

يأمل تشيلسي في تحقيق الفوز اليوم مستفيدًا من دعم جماهيره وأرضه، حيث يسعى لتعزيز موقعه في جدول الترتيب واقتحام المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما يبحث ليستر سيتي عن انتصار يساعده في الهروب من منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

يذكر أن تشيلسي قد فاز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب من الدوري هذا الموسم.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي



ويحتل تشيلسي حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

في المقابل، يتواجد ليستر سيتي في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، مما يضعه في موقف صعب مع اقتراب نهاية الموسم.



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025



1- ليفربول: 70 نقطة

2- آرسنال: 54 نقطة

3- نوتنجهام فورست: 51 نقطة

4- مانشستر سيتي: 47 نقطة

5- تشيلسي: 46 نقطة

6- نيوكاسل: 44 نقطة

7- برايتون: 44 نقطة

8- بورنموث: 43 نقطة

9- فولهام: 43 نقطة

10- أستون فيلا: 42 نقطة

11- كريستال بالاس: 39 نقطة

12- برينتفورد: 38 نقطة

13- توتنهام: 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد: 33 نقطة

15- وست هام: 33 نقطة

16- إيفرتون: 32 نقطة

17- وولفرهامبتون: 22 نقطة

18- إبسويتش تاون: 17 نقطة

19- ليستر سيتي: 17 نقطة

20- ساوثهامبتون: 9 نقاط

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