بث مباشر مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. بدون تقطيع

يقدم " الموجز" متابعة حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وليستر سيتي في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتجمع مباراة تشيلسي وليستر سيتي على ملعب "ستامفورد بريدج" وسط أجواء حماسية وتوقعات كبيرة من عشاق كرة القدم حول العالم.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي

وستنطلق مباراة تشيلسي وليستر سيتي اليوم الأحد في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، تحت إدارة الحكم "تيم ربينسون".

يمكن لمتابعي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعة أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD، التي تنقل المباراة بتعليق المعلق المعروف "حسن العيدروس"، حيث تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في المنطقة.



بث مباشر مباراة تشيلسي وليستر سيتي



قنوات الشيرينج لمتابعة مباراة تشيلسي وليستر سيتي

هيسباسات DAZN 1 HD

ثور Match 4 HD

هوتبيرد Nova Premier league HD

يوتلسات 16 Arena sport 5 HD

يوتلسات 16 SS 2 HD

استرا 19 Canal+foot HD

استرا 23 Viaplay HD

هيلاسات Prima sport 4 HD

انتلسات 45 Deima sport 2 SD

اموس SPORT 1 HD



مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي



يأمل تشيلسي، المتواجد حالياً في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة، في تحقيق الفوز اليوم لتعزيز فرصه في دخول المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، مستفيداً من دعم جماهيره وحصانة أرضه.

في المقابل، يسعى ليستر سيتي، الذي يحتل المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية للهروب من منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

يذكر أن تشيلسي قد فاز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب من هذا الموسم، مما يضفي مزيداً من التشويق على مواجهة اليوم.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول: 70 نقطة

2- آرسنال: 54 نقطة

3- نوتنجهام فورست: 51 نقطة

4- مانشستر سيتي: 47 نقطة

5- تشيلسي: 46 نقطة

6- نيوكاسل: 44 نقطة

7- برايتون: 44 نقطة

8- بورنموث: 43 نقطة

9- فولهام: 43 نقطة

10- أستون فيلا: 42 نقطة

11- كريستال بالاس: 39 نقطة

12- برينتفورد: 38 نقطة

13- توتنهام: 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد: 33 نقطة

15- وست هام: 33 نقطة

16- إيفرتون: 32 نقطة

17- وولفرهامبتون: 22 نقطة

18- إبسويتش تاون: 17 نقطة

19- ليستر سيتي: 17 نقطة

20- ساوثهامبتون: 9 نقاط

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