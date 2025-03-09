بأعلي جودة وبدون تقطيع.. بث مباشر مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر الآن

يقدم موقع الموجز خدمة بث مباشرمباراة تشيلسي وليستر سيتي، التي تبدأ بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة تشيلسي وليستر سيتي

بث مباشر مباراة تشيلسي وليستر سيتي

بث مباشر مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي

ويمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد ليستر ستي بث مباشر في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد، حيث تنقل المواجهة عبر شاشة قناة بي ان سبورت 2،بتعليق حسن العيدروس.

مشاهدة مبارة تشيلسي ضد ليستر سيتي بث مباشر



يسعي البلوز خلال تلك المواجهة مع ليستر سيتي لـتحقيق النقاط الثلاث من أجل مواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، علي الجانب الآخر يطمح ليستر سيتي إىي استغلال عاملي الأرض والجمهور،و تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الهروب من مراكز الهبوط.

مباراة تشيلسي وليستر سيتي بث مباشر

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي

حراسة المرمى: جورجينسين.

خط الدفاع: جوستو – كولويل – توسين – مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كول بالمر.

خط الهجوم: بيدرو نيتو – كريستوفر نكونكو – جادون سانشو.

التشكيل المتوقع لفريق ليستر سيتي

حراسة المرمى: هيرمانسين.

خط الدفاع: كوليبالي – أوكولي – فايس – فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: سوماري – نديدي– بلال الخنوس.

خط الهجوم: جوردان أيو – دي كوردوفا ريد – جيمي فاردي.

مباراة تشيلسي وليستر سيتي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويرصد موقع الموجز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية البث المباشر لـمباراة تشيلسي وليستر ستي والذي جاء كالتالي:

1- ليفربول: 70 نقطة.

2- آرسنال: 54 نقطة.

3- نوتنجهام فورست: 51 نقطة.

4- مانشستر سيتي: 47 نقطة.

5- تشيلسي: 46 نقطة.

6- نيوكاسل: 44 نقطة.

7- برايتون: 44 نقطة.

8- بورنموث: 43 نقطة.

9- فولهام: 43 نقطة.

10- أستون فيلا: 42 نقطة.

11- كريستال بالاس: 39 نقطة.

12- برينتفورد: 38 نقطة.

13- توتنهام: 33 نقطة.

14- مانشستر يونايتد: 33 نقطة.

15- وست هام: 33 نقطة.

16- إيفرتون: 32 نقطة.

17- وولفرهامبتون: 22 نقطة.

18- إبسويتش تاون: 17 نقطة.

19- ليستر سيتي: 17 نقطة.

20- ساوثهامبتون: 9 نقاط.

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