موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

ريال مدريد.. تترقب جماهير الكرة الإسبانية موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني، بعد الفوز بنتيجة 2-1 علي مواطنه أتلتيكو مدريد في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد

ويسعي ريال مدريد خلال مباراته المقبلة في الدوري الإسباني والمقرر إقامتها أمام رايو فاليكانو إلي استعادة نغمة الإنتصارات علي المستوي المحلي بعد السقوط في فخ الهزيمه في المباراة الماضية أمام فريق ريال بتيس بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدورب الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو في تمام الخامسة وربع مساء الأحد القادم الموافق 9 من شهر مارس الجاري ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الإسباني، علي ملعب سانتياغو برنابيو.

نتيجة مباراة الدور الأول بين ريال مدريد ورايو فاليكانو

وكانت مباراة الدور الأول من الدوري الإسباني التي أقيمت بين ريال مدريد ورايو فاليكانو علي ملعب تيريزا ريفيرو ضمن منافسات الجولة 17، بتعادل إيجابي بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق.

ريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني

ويرصد موقع الموجز في هذا التقرير جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني والذي جاء كالتالي:

1- برشلونة - (المباريات: 26 - الأهداف: 71 - النقاط: 57)

2- أتلتيكو مدريد - (المباريات: 26 - الأهداف: 43 - النقاط: 56)

3- ريال مدريد - (المباريات: 26 - الأهداف: 55 - النقاط: 54)

4- أتلتيك بيلباو - (المباريات: 26 - الأهداف: 44 - النقاط: 48)

5- فياريال - (المباريات: 25 - الأهداف: 48 - النقاط: 44)

6- ريال بيتيس - (المباريات: 26 - الأهداف: 34 - النقاط: 38)

7- ريال مايوركا - (المباريات: 26 - الأهداف: 25 - النقاط: 38)

8- رايو فاييكانو - (المباريات: 26 - الأهداف: 28 - النقاط: 36)

9- ريال سوسيداد - (المباريات: 26 - الأهداف: 23 - النقاط: 34)

10- سيلتا فيجو - (المباريات: 26 - الأهداف: 38 - النقاط: 33)

11- إشبيلية - (المباريات: 26 - الأهداف: 31 - النقاط: 33)

12- جيرونا - (المباريات: 26 - الأهداف: 34 - النقاط: 32)

13- أوساسونا - (المباريات: 25 - الأهداف: 29 - النقاط: 32)

14- خيتافي - (المباريات: 26 - الأهداف: 21 - النقاط: 30)

15- إسبانيول - (المباريات: 25 - الأهداف: 24 - النقاط: 27)

16- ليجانيس - (المباريات: 26 - الأهداف: 23 - النقاط: 27)

17- لاس بالماس - (المباريات: 26 - الأهداف: 30 - النقاط: 24)

18- فالنسيا - (المباريات: 25 - الأهداف: 25 - النقاط: 23)

19- ديبورتيفو ألافيس - (المباريات: 26 - الأهداف: 28 - النقاط: 22)

20- بلد الوليد - (المباريات: 26 - الأهداف: 17 - النقاط: 16)

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