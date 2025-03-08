تصريحات نارية لـ كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة ريال مدريد وفاليكانو

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بفريق رايو فاليكانو قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدًا الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام منافسه رايو فاليكانو ي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كارلو أنشيلوتي يتحدث عن مواجهة فاليكانو

وأكد كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة: "رايو فاليكانو يقدم أداءً جيدًا للغاية، إنه فريق منظم وقوي وسينافسنا بقوة. يجب أن نستمر في القتال لتحقيق النقاط، وهي أمر حيوي بالنسبة لنا".

وأضاف: "نحن نؤدي بشكل جيد، وكان لدينا وقت كافٍ للتعافي منذ مباراة الثلاثاء الماضي. نأمل أن نخوض مباراة جيدة ونحقق النتيجة الإيجابية".

كارلو أنشيلوتي

وعن دوره في فهم لاعبي الفريق، قال أنشيلوتي: "أود أن أحصل على كل المعلومات، لكن لدي فكرة واضحة عما يفكرون فيه. فهم لاعبي جزء من وظيفتي، والعلاقة الشخصية معهم مهمة للغاية".

وأكد أنشيلوتي على الروح الجماعية داخل الفريق، قائلًا: "لا يوجد حسد بين اللاعبين. إذا برز أحد اللاعبين أكثر من الآخرين، فإن الجميع سيكونون سعداء له. هذا الأمر مهم جدًا لنا".

كارلو أنشيلوتي : فالفيردي أفضل وسط في العالم

وعن حالة اللاعب فيدي فالفيردي، أوضح أنشيلوتي: "إنه بخير ومتاح للعب. لقد تحسنت حالته وهو الآن في حالة جيدة". وتابع مدرب الريال: "أعرف المكان المفضل لفالفيردي في الملعب، فهو يحب أن يكون لاعب وسط محوري أو داخلي، وأحيانًا كظهير".

كارلو أنشيلوتي

وشدد" في المستقبل، سيكون واحدًا من أفضل اللاعبين في مركز الوسط، بل إنه بالفعل من الأفضل في العالم. مستقبله سيكون في منتصف الملعب".

وعن عيد ميلاد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الذي بلغ 78 عامًا، قال أنشيلوتي: "لقد هنأته وطلبت منه أن يستمتع بيومه".

وأوضح" هو لا يطلب مني أي شيء خاص سوى أن يؤدي الفريق بشكل جيد ، الهدية التي يمكننا تقديمها له هي الفوز غدًا، أو تحقيق شيء أكبر في نهاية الموسم".

كارلو أنشيلوتي يتحدث عن حالة كيليان مبابي

وتحدث أنشيلوتي عن خسارة الريال أمام بيتيس في الجولة الماضية، قائلًا: "شعرت بخيبة أمل من أداء الفريق في تلك المباراة. كنت أعتقد أن الفريق في حالة جيدة، ولم أتوقع هذا التراجع، لكنه كان تراجعًا معزولًا".

وأضاف: "نحن مستعدون للقتال في كل مباراة، مع مراعاة الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون. أنا أكثر ارتياحًا بشأن مباراة الغد، حيث حصلنا على خمسة أيام من الراحة. أما في مباراة ريال بيتيس، كان وقت الراحة أقل بكثير".

وفيما يتعلق بأداء كيليان مبابي، دافع أنشيلوتي عن اللاعب الفرنسي، قائلًا: "لم يكن أداؤه ضد أتليتكو بنفس مستوى أدائه ضد سيتي".

وشدد" بشكل عام، إنه يؤدي بشكل جيد للغاية، ونحن سعداء جدًا به. علينا أن نضع في اعتبارنا أنه ليس في أفضل حالاته دائمًا".

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض " الموجز" ترتيب الدوري الإسباني قبل صدام ريال مدريد ورايو فاليكانو على النحو التالي:

1- برشلونة 57 نقطة.

2- أتلتيكو مدريد 56 نقطة

3- ريال مدريد 54 نقطة

4- أتلتيك بلباو 48 نقطة

5- فياريال 44 نقطة

6- ريال بيتيس 38 نقطة

7- رايو فاليكانو 36 نقطة

8- مايوركا 36 نقطة

9- ريال سوسيداد 34 نقطة

10- سيلتا فيجو 33 نقطة

11- أوساسونا 33 نقطة

12- إشبيلية 33 نقطة

13- جيرونا 32 نقطة

14- خيتافي 30 نقطة

15- إسبانيول 27 نقطة

16- ليجانيس 27 نقطة

17- لاس بالماس 24 نقطة

18- فالنسيا 24 نقطة

19- ألافيس 23 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة

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