نجم ريال مدريد يثير القلق قبل مواجهة فاليكانو في الدوري الإسباني

تلقى نادي ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضربة قوية قبل المواجهة المرتقبة ضد رايو فاليكانو في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني موسم 2024/2025.

ويلتقي فريق الكروي الأول بـ نادي ريال مدريد أمام منافسه رايو فاليكانو ضمن فعاليات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد في العاشرة مساءً.



رودريجر يزعج ريال مدريد قبل مواجهة فاليكانو

تغيب المدافع الألماني أنطونيو روديجر عن التدريبات الجماعية لفريقه ريال مدريد اليوم السبت، حيث خاض جلسة تدريبية منفردة داخل صالة الألعاب الرياضية، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة رايو فاييكانو غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

روديجر- مدافع ريال مدريد

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن روديجر يعاني من أعراض نزلة برد شديدة، مما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر، ونقطتين عن أتلتيكو مدريد الوصيف.

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع برشلونة في السباق المحتدم على صدارة الدوري.

يذكر أن روديجر شارك في 24 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، بمعدل 1902 دقيقة، دون أن يسجل أي أهداف.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض " الموجز" ترتيب الدوري الإسباني قبل صدام ريال مدريد ورايو فاليكانو على النحو التالي:

1- برشلونة 57 نقطة.

2- أتلتيكو مدريد 56 نقطة

3- ريال مدريد 54 نقطة

4- أتلتيك بلباو 48 نقطة

5- فياريال 44 نقطة

6- ريال بيتيس 38 نقطة

7- رايو فاليكانو 36 نقطة

8- مايوركا 36 نقطة

9- ريال سوسيداد 34 نقطة

10- سيلتا فيجو 33 نقطة

11- أوساسونا 33 نقطة

12- إشبيلية 33 نقطة

13- جيرونا 32 نقطة

14- خيتافي 30 نقطة

15- إسبانيول 27 نقطة

16- ليجانيس 27 نقطة

17- لاس بالماس 24 نقطة

18- فالنسيا 24 نقطة

19- ألافيس 23 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة

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