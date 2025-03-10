حكم مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعيين البولندي سيمون مارسينياك لإدارة مباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مساء الأربعاء على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء ذلك بعد فوز نادي ريال مدريد في لقاء ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على جاره أتلتيكو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذيى أقيم على معقل الأخير.

مارسينياك حكمًا للقاء ريال مدريد أمام أتلتيكو

وسيقود مارسينياك طاقم تحكيمي بولندي بالكامل، حيث سيعاونه على الخطوط توماس ليستكيويتز وآدم كابوسيك، بينما يتولى باول راشكوفسكي مهمة الحكم الفني.

أما غرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR)، فستكون تحت إشراف توماس كفياتكوفسكي بمساعدة الألماني باستيان دانكيرت.

نتائج ريال مدريد تحت صافرة مارسينياك

ويستعرض " الموجز" نتائج النادي الملكي تحت إدارة الحكم مارسينياك على النحو التالي:

وتُعد هذه المباراة السادسة التي يديرها الحكم البولندي في النسخة الحالية من البطولة، حيث يتمتع بخبرة واسعة في إدارة المواجهات الكبرى.

وقد سبق لمارسينياك إدارة ثماني مباريات لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، حقق خلالها الفريق الملكي أربعة انتصارات، مقابل تعادلين وهزيمتين.

وجاءت نتائج هذه المباريات كالتالي:

دوري الأبطال 2024-25: أتالانتا 2-3 ريال مدريد (دور المجموعات).

نصف نهائي 2023-24: ريال مدريد 2-1 بايرن ميونخ.

نصف نهائي 2022-23: مانشستر سيتي 4-0 ريال مدريد.

ربع نهائي 2021-22: ريال مدريد 2-3 تشيلسي.

دور المجموعات 2021-22: شيريف 0-3 ريال مدريد.

دور المجموعات 2017-18: ريال مدريد 1-1 توتنهام.

دور المجموعات 2016-17: ريال مدريد 2-2 بوروسيا دورتموند.

دور الـ16 2015-16: ريال مدريد 2-0 روما.

كما أدار مارسينياك نهائي كأس السوبر الأوروبي 2018-19، الذي انتهى بفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد بنتيجة 4-2.

ومن المتوقع أن تكون المباراة المقبلة بين الفريقين مليئة بالإثارة، خاصة مع أهميتها الكبيرة في تحديد الفريق المتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

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