أنشيلوتي يشيد بمبابي وفينيسيوس ويتطلع لجاهزية ريال مدريد قبل أتلتيكو

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن سعادته بفوز فريقه على رايو فاييكانو بنتيجة (2-1) في الدوري الإسباني، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أداءً جيدًا رغم صعوبة المواجهة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن الثنائي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور كانا من العناصر البارزة في اللقاء، مشيرًا إلى أن المهاجم الفرنسي سجل هدفًا مهمًا للفريق.

وأضاف: “عندما نحتاج إلى تأمين الدفاع، لا أجد مشكلة في استبدال المهاجمين، رودريجو حصل على بعض الدقائق أيضًا، وسيكون ذلك مفيدًا له يوم الأربعاء.”

وأكد المدرب الإيطالي أن ريال مدريد تمكن من تحقيق المطلوب، مشيرًا إلى أن الفرق التي تنافس في دوري الأبطال عادةً ما تعاني في مباريات الدوري بسبب الضغط البدني.، وأوضح: “علينا التعامل بذكاء في مثل هذه المواجهات، خاصة أمام فرق تلعب بشراسة مثل رايو فاييكانو.”

وعن الحالة البدنية للفريق قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، قال أنشيلوتي: “نتمنى استعادة جميع اللاعبين في أقرب وقت، مودريتش سيتعافى، وكذلك أنطونيو روديجر من نزلة البرد، ونأمل أن يكون تيبو كورتوا جاهزًا أيضًا.”

كما أشاد بفينيسيوس جونيور قائلًا: “هو لاعب رائع يواصل التطور، لقد وصل إلى هذه الأرقام في سن مبكرة، ويستحق كل ما يحققه لأنه يجتهد في كل موسم.”

وفي ختام تصريحاته، شدد أنشيلوتي على أن الفريق سيظهر بأفضل صورة أمام أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أن الجميع لديه حافز كبير لخوض اللقاء الحاسم في دوري الأبطال.

مبابي وفينيسيوس

مواعيد مباريات ريال مدريد القادمة

دوري أبطال أوروبا

12 مارس - (أتلتيكو مدريد - ريال مدريد) - النتيجة الإجمالية 1 - 2 - الساعة 10:00 مساءً.

الدوري الإسباني

15 مارس - (فياريال - ريال مدريد) - الساعة 07:30 مساءً.

29 مارس - (ريال مدريد - ليجانيس) - الساعة 10:00 مساءً.

6 أبريل - (ريال مدريد - فالنسيا) - الساعة 04:00 مساءً.

13 أبريل - (ألافيس - ريال مدريد) - الساعة 04:00 مساءً.

20 أبريل - (ريال مدريد - أتلتيك بلباو) - الساعة 04:00 مساءً.

23 أبريل - (خيتافي - ريال مدريد) - الساعة 04:00 مساءً.

4 مايو - (ريال مدريد - سيلتا فيجو) - الساعة 05:00 مساءً.

11 مايو - (برشلونة - ريال مدريد) - الساعة 05:00 مساءً.

14 مايو - (ريال مدريد - ريال مايوركا) - الساعة 05:00 مساءً.

18 مايو - (إشبيلية - ريال مدريد) - الساعة 05:00 مساءً.

25 مايو - (ريال مدريد - ريال سوسيداد) - الساعة 05:00 مساءً.

كأس ملك إسبانيا

1 أبريل - (ريال مدريد - ريال سوسيداد) - النتيجة الإجمالية 1 - 0 - الساعة 09:30 مساءً.

كأس العالم للأندية

18 يونيو - (ريال مدريد - الهلال) - الساعة 10:00 مساءً.

22 يونيو - (ريال مدريد - باتشوكا) - الساعة 10:00 مساءً.

27 يونيو - (ريد بول سالزبورغ - ريال مدريد) - الساعة 04:00 صباحًا.

اقرأ أيضًا:

مانشستر يونايتد يوقف زحف آرسنال ويمهد الطريق لليفربول نحو اللقب

بيراميدز يعبر المقاولون بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر