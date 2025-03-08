بيراميدز يعبر المقاولون بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

تأهل فريق بيراميدز إلى ربعن نهائي كأس مصر، بهدما نجح في تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات دور الستة عشر من البطولة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وأحرز يوسف أوباما الهدف الأول لفريق بيراميدز بعدما أطلق تسديدة قوية لم يتمكن حارس المقاولون العرب من التصدي لها، ليمنح فريقه الأفضلية في اللقاء.

أوباما يتقدم لـ بيراميدز أمام المقاولون مع بداية الشوط الثاني pic.twitter.com/FJRETyXqYX — ON Sport (@ONTimeSports) March 8, 2025

وجاء الهدف الثاني بعد هجمة منظمة نفذها لاعبو بيراميدز بسلسلة من التمريرات السريعة والمتقنة، حيث تمكن أحمد عاطف من التوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الزاوية اليسرى للمرمى، ليؤكد تفوق فريقه ويضع المقاولون في موقف صعب خلال مجريات المباراة.

وكان فريق بيراميدز قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على المنصورة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 32، بينما نجح المقاولون العرب في التأهل على حساب بتروجيت، بعدما فرض التعادل السلبي كلمته على المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي، إلى أن حسمت ركلات الترجيح كفة المقاولون بنتيجة 4-3.

تشكيل بيراميدز ضد المقاولون العرب في كأس مصر

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: طارق علاء - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد توفيق.

خط الوسط: محمد الشيبي - مهند لاشين، يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مروان حمدي.

بدلاء بيراميدز أمام المقاولون العرب: أحمد الشناوي - يوسف نادر - علي جبر - بلاتي توريه - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.

تشكيل المقاولون العرب أمام بيراميدز في كأس مصر

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: حسن شاكوش - عبد الرحمن سليمان - أحمد فوزي - محمد هاني تريكة.

خط الوسط: فاروقا كابوري - محمد رضا - جواكيم أوجيري - إسلام مجدي - عبد الرحمن أكمل.

خط الهجوم: علي ياسر.

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