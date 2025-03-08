كأس مصر| التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والمقاولون العرب

حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، المقامة حاليًا على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

فرض بيراميدز سيطرته على مجريات اللقاء وشكل خطورة على مرمى المقاولون بعدة فرص، بينما اعتمد ذئاب الجبل على الهجمات المرتدة، وكادوا أن يفتتحوا التسجيل من كرة ركنية هددوا بها مرمى شريف إكرامي.

وكان فريق بيراميدز بدأ محاولاته الهجومية على مرمى المقاولون العرب من تسديدة غير متقنة لمروان حمدي أطلقها من داخل منطقة الجزاء، وأهدر أحمد عاطف قطة في الدقيقة 14 فرصة محققة لبيراميدز بعدما ضرب الكرة برأسه لتمر بجانب قائم المقاولون العرب الأيسر.

وصوب علي ياسر تسديدة مباغتة من على حدود منطقة جزاء بيراميدز في الدقيقة 26 جاورت القائم الأيمن، وعاد علي إلى تشكيل الخطورة على مرمى بيراميدز مصوبًا في الدقيقة 32 تسديدة من خارج منطقة الجزاء تألق الحارس شريف إكرامي في تحويلها إلى ركلة ركنية.

تشكيل بيراميدز أمام المقاولون العرب في كأس مصر

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: طارق علاء - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد توفيق.

خط الوسط: محمد الشيبي - مهند لاشين - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - يوسف نادر - علي جبر - بلاتي توريه - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.

تشكيل المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: حسن شاكوش - عبد الرحمن سليمان - أحمد فوزي - محمد هاني تريكة.

خط الوسط: فاروقا كابوري - محمد رضا - جواكيم أوجيري - إسلام مجدي - عبد الرحمن أكمل.

خط الهجوم: علي ياسر.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمقاولون العرب في كأس مصر

تبث المباراة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات الكرة المصرية، حيث ستذاع تحديدًا على قناة ON Time Sports 1، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتقديم تغطية شاملة قبل اللقاء وبعده.

اقرأ أيضًا:

النادي الأهلي يحسم مصير مارسيل كولر قبل كأس العالم للأندية

قرار عاجل من بيسيرو قبل مواجهة الزمالك ضد النادي الأهلي في الدوري