القادسية يتقدم والاتحاد يخطف التعادل في الوقت القاتل بالدوري السعودي

انتهت مباراة الاتحاد والقادسية، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وسجل بيير إيميريك أوباميانج هدف التقدم للقادسية في الدقيقة 90+1، قبل أن يدرك نغولو كانتي التعادل للاتحاد في الدقيقة 90+6 من عمر المباراة.

إحصائيات مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

شهدت المباراة تفوقًا هجوميًا واضحًا من جانب القادسية، حيث سدد الفريق 19 كرة خلال اللقاء، بينما اكتفى الاتحاد بـ 6 تسديدات فقط، وعلى مستوى الدقة، سدد القادسية 6 كرات على المرمى، مقابل 5 للاتحاد.

في نسبة الاستحواذ، سيطر الاتحاد بشكل أكبر على الكرة بنسبة 55%، بينما بلغت نسبة استحواذ القادسية 45%، كما تفوق الاتحاد في عدد التمريرات، حيث مرر لاعبوه 575 تمريرة مقابل 462 تمريرة للقادسية، لكن دقة التمرير كانت لصالح القادسية بـ 88% مقابل 87% للاتحاد.

على صعيد الأخطاء، ارتكب لاعبو القادسية 12 خطأ خلال اللقاء، في حين ارتكب الاتحاد 8 أخطاء فقط، وشهدت المباراة هدوءًا نسبيًا من جانب القادسية، حيث لم يحصل لاعبوه على أي بطاقة صفراء، بينما تلقى لاعبو الاتحاد 3 بطاقات صفراء. ولم تشهد المواجهة أي بطاقة حمراء من الطرفين.

فيما يخص التسللات، وقع لاعبو القادسية في مصيدة التسلل مرة واحدة، بينما سقط الاتحاد في التسلل 3 مرات، بينما الركنيات، فحصل القادسية على 4 ركلات ركنية مقابل 2 فقط للاتحاد.

التشكيل الرسمي للاتحاد أمام القادسية في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: معاذ فقيهي - دانيلو بيريرا - سعد الموسى - فواز الصقور.

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - موسى ديابي.

تشكيل القادسية أمام الاتحاد في الدوري السعودي

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: جاستون ألفاريز - ناتشو - جهاد ذكري - محمد أبو الشامات.

خط الوسط: تركي العمار - كاميرون بويرتاس - إيكي فيرنانديز - نانديز.

خط الهجوم: جوليان كينونيس - بيير إيميريك أوباميانج.

اقرأ أيضًا:

ضربة مدوية لـ الهلال السعودي قبل مواجهة الفيحاء في دوري روشن

قرار مفاجئ من النصر السعودي بشأن مستقبل بيولي بعد خسارة العروبة