بث مباشر مباراة الاتحاد ضد القادسية في الدوري السعودي.. يقدم موقع “الموجز” بث مباشر مباراة الاتحاد ضد القادسية، والتي ستقام مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في تحقيق أهدافه هذا الموسم.

يدخل الاتحاد المباراة متصدرًا الدوري برصيد 57 نقطة بعد خوضه 23 مباراة، حيث تمكن من تحقيق 18 انتصارًا، وتعادل في 3 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في مناسبتين، وسجل لاعبوه 56 هدفًا، مقابل استقبال شباكه 22 هدفًا.

على الجانب الآخر، يحتل القادسية المركز الثالث برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال 16 مباراة، وتلقى 5 هزائم، وتعادل في لقاءين، مسجلًا 36 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 19.

الاتحاد والقادسية

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد القادسية في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد القادسية

شاهد مباراة الاتحاد ضد القادسية

يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام المواجهة القوية بين الفريقين، حيث من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام القادسية

من المنتظر أن يعتمد المدرب لوران بلان على التشكيل التالي لخوض المباراة:

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: معاذ فقيهي - دانيلو بيريرا - سعد آل موسى - فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيما - عبد الرحمن العبود.

الاتحاد يبحث عن العودة للانتصارات

يدخل الاتحاد اللقاء واضعًا نصب عينيه استعادة نغمة الانتصارات بعدما تعثر في آخر جولتين بالتعادل أمام كل من الخلود والأخدود بنتيجة (1-1)، وهو ما زاد من الضغوط على المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي يتطلع إلى قيادة فريقه لتحقيق الفوز وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين.

في المقابل، يأمل القادسية في الاستفادة من اللعب على ملعبه وأمام جماهيره من أجل تحقيق انتصار مهم قد يقلص الفارق مع المتصدر، ويدعم فرص الفريق في إنهاء الموسم بمركز مؤهل لدوري أبطال آسيا.

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد القادسية في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد القادسية

شاهد مباراة الاتحاد ضد القادسية

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية حقوق البث الحصرية لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر إذاعة اللقاء مباشرة عبر القناتين SSC SPORT SD1 - SSC SPORT HD1.

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