تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي، حيث تسعى الفرق لمواصلة المنافسة على اللقب أو تحسين مراكزها في جدول الترتيب، وتشهد الجولة مواجهات قوية قد تؤثر على شكل المنافسة سواء في الصدارة أو صراع البقاء. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتشهد مباريات اليوم مواجهة مثيرة تجمع بين الاتحاد والقادسية، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

الاتحاد والقادسية

ترتيب الدوري السعودي

ويأتي ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الـ24 اليوم كالتالي:

1- الاتحاد - (المباريات: 23 - الأهداف: 56 - النقاط: 57)

2- الهلال - (المباريات: 23 - الأهداف: 68 - النقاط: 51)

3- القادسية - (المباريات: 23 - الأهداف: 36 - النقاط: 50)

4- النصر - (المباريات: 23 - الأهداف: 48 - النقاط: 47)

5- الأهلي السعودي - (المباريات: 23 - الأهداف: 45 - النقاط: 47)

6- الشباب - (المباريات: 23 - الأهداف: 39 - النقاط: 39)

7- الاتفاق - (المباريات: 23 - الأهداف: 30 - النقاط: 32)

8- التعاون - (المباريات: 23 - الأهداف: 24 - النقاط: 31)

9- الرياض - (المباريات: 23 - الأهداف: 25 - النقاط: 30)

10- الخليج - (المباريات: 23 - الأهداف: 28 - النقاط: 29)

11- الخلود - (المباريات: 23 - الأهداف: 31 - النقاط: 28)

12- العروبة - (المباريات: 23 - الأهداف: 21 - النقاط: 26)

13- ضمك - (المباريات: 23 - الأهداف: 29 - النقاط: 24)

14- الفيحاء - (المباريات: 23 - الأهداف: 16 - النقاط: 22)

15- الفتح - (المباريات: 23 - الأهداف: 23 - النقاط: 19)

16- الرائد - (المباريات: 23 - الأهداف: 26 - النقاط: 18)

17- الأخدود - (المباريات: 23 - الأهداف: 23 - النقاط: 17)

18- الوحدة - (المباريات: 23 - الأهداف: 25 - النقاط: 14)

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