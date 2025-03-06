ضربة مدوية لـ الهلال السعودي قبل مواجهة الفيحاء في دوري روشن

تلقى الفريق الكرة الأول بـ نادي الهلال السعودي ضربة موجعة قبل المواجهة المرتقبة ضد الفيحاء في إطار منافسات بطولة دوري روشن موسم 2024/2025.

وكشف فريق الهلال السعودي في الساعات الماضية عن تفاصيل إصابة لاعبه علي البليهي التي تعرض لها أثناء مواجهة باختاكور الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا.

علي البليهي يغيب عن الهلال السعودي 6 أسابيع

وأظهر الفحص الطبي الذي خضع له البليهي، بسبب إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة الهلال السعودي أمام باختاكور الأوزبكي، أنه سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

وأوضح الهلال السعودي في بيان رسمي أن البليهي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

كما كشف البيان عن إصابة أخرى في صفوف الفريق، حيث تعرض الصربي سيرجي سافيتش لإصابة عضلية خلال نفس المباراة.

وجاءت هذه الإصابات في أعقاب خسارة الهلال السعودي أمام باختاكور الأوزبكي بنتيجة (1-0) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستعد الهلال الآن لمواجهة باختاكور في مباراة الإياب، المقررة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المملكة أرينا في الرياض، حيث يحتاج الفريق للفوز بفارق هدفين على الأقل لضمان التأهل إلى ربع النهائي.

الهلال السعودي يستعد لمواجهة الفيحاء

من المقرر أن يعود الهلال للتدريبات اليوم بعد يوم راحة تم منحه للاعبين، استعدادًا لمواجهة الفيحاء في إطار منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويواجه الهلال تراجعًا ملحوظًا في الأداء مؤخرًا، حيث خسر في مباراتين من أصل ثلاث مباريات في الدوري المحلي، أمام الاتحاد (1-4) والأهلي (2-3)، قبل أن يخسر أمام باختاكور (0-1) في دوري أبطال آسيا للنخبة.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب الدوري السعودي على النحو التالي:



1- الاتحاد 59 نقطة، من 23 مباراة.

2- الهلال 51 نقطة، من 23 مباراة.

3- القادسية 50 نقطة، من 23 مباراة.

4- النصر 47 نقطة، من 23 مباراة.

5- الأهلي 47 نقطة، من 23 مباراة.

6- الشباب 39 نقطة، من 23 مباراة.

7- التعاون 31 نقطة، من 23 مباراة.

8- الاتفاق 31 نقطة، من 23 مباراة.

9- الرياض 30 نقطة، من 23 مباراة.

10- الخليج 29 نقطة، من 23 مباراة.

11- الخلود 28 نقطة، من 23 مباراة.

12- العروبة 26 نقطة، من 23 مباراة.

13- ضمك 24 نقطة، من 23 مباراة.

14- ألفيحاء 22 نقطة، من 23 مباراة.

15- الرائد 20 نقطة، من 23 مباراة.

16- الفتح 19 نقطة، من 23 مباراة.

17- الأخدود 16 نقطة، من 23 مباراة.

18- الوحدة 14 نقطة، من 23 مباراة.

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