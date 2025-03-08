مرموش: جوارديولا يمنحني الثقة.. ولم أستوعب تسجيل هاتريك بهذه السرعة في البريميرليج

واصل مانشستر سيتي نتائجه المتذبذبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعرض لهزيمة مفاجئة أمام نوتينجهام فورست بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

مرموش يتحدث عن جوارديولا وتأثيره في مسيرته

من جانبه، أشاد الدولي المصري عمر مرموش بمدربه الإسباني بيب جوارديولا، مؤكدًا أنه يمنحه الثقة التي تساعده على تقديم أفضل مستوياته داخل الملعب، وقال مرموش في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس": "التعامل مع جوارديولا، الذي أعتبره أفضل مدرب في العالم، يمنحني الثقة والحافز لتقديم أفضل ما لدي. لاعبون مانشستر سيتي دائمًا يحاولون مساعدتي على التألق، والأجواء داخل الفريق أكثر من رائعة".

وتابع نجم السيتي حديثه متطرقًا إلى تألقه السابق مع الفريق، قائلًا: "تسجيل أول ثلاثية لي في الدوري الإنجليزي الممتاز كان شعورًا رائعًا، لكن لم أستطع الاستمتاع بها بشكل كامل لأن المباراة كانت سريعة جدًا، وجاءت الأهداف في وقت قصير. لكن الحمد لله على تحقيق ذلك".

عمر مرموش

مشاركة مرموش أمام نوتينجهام فورست

ورغم تألقه في المباريات السابقة، لم يبدأ عمر مرموش مباراة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست بشكل أساسي، حيث قرر جوارديولا الإبقاء عليه على دكة البدلاء حتى الدقيقة 69، عندما شارك بدلًا من البرازيلي سافينيو، في محاولة لتنشيط خط الهجوم بحثًا عن هدف التعادل.

وأظهر مرموش بعض اللمسات الإيجابية خلال الفترة التي لعبها، حيث حصل على مخالفة خطيرة أمام منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من دفاع نوتينجهام فورست، ولكن كيفين دي بروين سدد الركلة الحرة في يد الحارس ماتز سيليس.

وبعد دخوله، حصل مرموش على تقييم 6.9 من 10 وفقًا لمواقع الإحصائيات، لكنه لم يتمكن من صناعة الفارق أمام التنظيم الدفاعي القوي لنوتينجهام فورست، الذي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

مانشستر سيتي يواصل نزيف النقاط في الدوري

بهذه الهزيمة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 47 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن نوتينجهام فورست، الذي عزز موقعه في المركز الثالث بعد وصوله إلى 51 نقطة، ليقترب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويواجه السيتي تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع نتائجه وفقدانه للنقاط في مباريات كان من المفترض أن يحسمها لصالحه، مما يزيد من الضغوط على جوارديولا ولاعبيه في سباق المنافسة على اللقب.

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