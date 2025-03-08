بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يسقط أمام نوتينجهام فورست بهدف قاتل في الدوري الإنجليزي

حقق نوتينجهام فورست انتصارًا ثمينًا على نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، لكن الكلمة الأخيرة كانت لنوتينجهام فورست، الذي تمكن من خطف الفوز في الدقائق الأخيرة. وجاء الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق النجم الإنجليزي هودسون أودوي، الذي سجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 84 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة مميزة بقدمه اليمنى سكنت شباك الحارس إيدرسون، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

ويحمل هذا الفوز أهمية تاريخية لنوتينجهام فورست، حيث يعد الأول له على ملعبه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي منذ 30 عامًا، مما جعله يحتفل مع جماهيره التي ملأت المدرجات.

عمر مرموش - مانشستر سيتي

وضع الفريقين في جدول الترتيب

بهذا الفوز، واصل نوتينجهام فورست نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، ونجح في التقدم للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة، ليعزز فرصه في المنافسة على مقعد مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

في المقابل، تلقى مانشستر سيتي ضربة قوية بهذه الهزيمة التي جعلته يتراجع إلى المركز الرابع بعدما توقف رصيده عند 47 نقطة، ليبتعد خطوة أخرى عن سباق الصدارة في رحلة الدفاع عن لقبه.

وعلى صعيد المشاركة المصرية في اللقاء، شهدت المباراة دخول الدولي المصري عمر مرموش كبديل في الدقيقة 67، حيث دفع به بيب جوارديولا بدلًا من سافينيو، في محاولة لتنشيط الخط الهجومي لمانشستر سيتي.

وأظهر مرموش لمسات جيدة فور دخوله، حيث نجح في الحصول على مخالفة خطيرة أمام منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من دفاع نوتينجهام فورست معه، وانبرى كيفين دي بروين لتنفيذ الركلة الحرة، لكن تسديدته جاءت في يد الحارس البلجيكي ماتز سيليس، الذي تألق في التصدي لها ليحافظ على نظافة شباكه.

في الدقائق الأخيرة، ضغط مانشستر سيتي بكل خطوطه بحثًا عن هدف التعادل، حيث كثّف محاولاته الهجومية عن طريق انطلاقات جاك جريليش وتمريرات دي بروين، إلى جانب تحركات هالاند داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع نوتينجهام فورست بقيادة جو وورال وقف صامدًا أمام جميع المحاولات.

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