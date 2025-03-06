ترتيب الدوري السعودي يشتعل بعد تعادل الاتحاد أمام القادسية

تبحث جماهير كرة القدم عن ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباراة الاتحاد والقادسية بالتعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن للمحترفين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، حيث تقدم القادسية عن طريق بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 90+1، قبل أن يخطف نغولو كانتي هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 90+6 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بتقاسم النقاط بين الفريقين.

الاتحاد والقادسية

ترتيب الدوري السعودي

ويأتي ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة الاتحاد من القادسية كالتالي:

الاتحاد - (المباريات: 24 - الأهداف: 56 - النقاط: 57) القادسية - (المباريات: 24 - الأهداف: 37 - النقاط: 53) الهلال - (المباريات: 23 - الأهداف: 68 - النقاط: 51) النصر - (المباريات: 23 - الأهداف: 48 - النقاط: 47) الأهلي السعودي - (المباريات: 23 - الأهداف: 45 - النقاط: 47) الشباب - (المباريات: 23 - الأهداف: 39 - النقاط: 39) الاتفاق - (المباريات: 23 - الأهداف: 30 - النقاط: 32) التعاون - (المباريات: 23 - الأهداف: 24 - النقاط: 31) الخلود - (المباريات: 24 - الأهداف: 33 - النقاط: 31) الرياض - (المباريات: 23 - الأهداف: 25 - النقاط: 30) الخليج - (المباريات: 23 - الأهداف: 28 - النقاط: 29) العروبة - (المباريات: 23 - الأهداف: 21 - النقاط: 26) ضمك - (المباريات: 23 - الأهداف: 29 - النقاط: 24) الفيحاء - (المباريات: 23 - الأهداف: 16 - النقاط: 22) الرائد - (المباريات: 24 - الأهداف: 27 - النقاط: 19) الفتح - (المباريات: 24 - الأهداف: 24 - النقاط: 19) الأخدود - (المباريات: 23 - الأهداف: 23 - النقاط: 17) الوحدة - (المباريات: 24 - الأهداف: 26 - النقاط: 15)

اقرأ أيضًا:

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ثنائية هاري كين ورافينيا

برشلونة يقهر بنفيكا بعشرة لاعبين ويخطف انتصارًا ثمينًا في دوري الأبطال