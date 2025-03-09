مانشستر يونايتد يوقف زحف آرسنال ويمهد الطريق لليفربول نحو اللقب

شهدت الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة قوية بين آرسنال ومانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في نتيجة قد تكون محبطة للمدفعجية لكنها جاءت بمثابة دفعة قوية لليفربول المتصدر. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

دخل آرسنال اللقاء باحثًا عن فوز ضروري لتقليص الفارق مع ليفربول، إلا أن دفاع مانشستر يونايتد المنظم وتألق حارسه حالا دون تحقيق الهدف.

وعلى الرغم من سيطرة آرسنال في معظم فترات اللقاء، نجح يونايتد في تسجيل هدف مباغت من كرة ثابتة، مما زاد الضغط على كتيبة ميكيل أرتيتا.

في الشوط الثاني، كثف آرسنال محاولاته الهجومية ونجح في إدراك التعادل، لكنه فشل في اقتناص النقاط الثلاث، ليخرج بنتيجة مخيبة تقلص من حظوظه في المنافسة على اللقب.

مانشستر يونايتد وآرسنال

تعثر آرسنال يمنح ليفربول فرصة ذهبية

بالتعادل مع مانشستر يونايتد، فقد آرسنال نقطتين ثمينتين، ليصبح الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر 15 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة له، ومع تبقي عشر جولات فقط، تبدو فرص آرسنال في العودة للمنافسة ضئيلة للغاية، مما يعزز من فرص ليفربول في التتويج باللقب.

خدمة غير مباشرة من مانشستر يونايتد لـ ليفربول

بنتيجة التعادل، قدّم مانشستر يونايتد خدمة غير مباشرة لليفربول، حيث أوقف زحف آرسنال نحو الصدارة، ليقترب الريدز خطوة إضافية نحو حسم اللقب قبل النهاية بأسابيع.

هذه النتيجة قد تمنح ليفربول أريحية أكبر في الجولات المقبلة، خاصة أن الفريق يحتاج إلى 16 نقطة فقط من أصل 27 متاحة لحسم اللقب رسميًا.

ليفربول يقترب من حلم التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي

مع تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، يحتاج ليفربول إلى تحقيق خمسة انتصارات وتعادل وحيد من مبارياته التسع المتبقية لضمان التتويج دون النظر إلى نتائج المنافسين.

في المقابل، حتى لو فاز آرسنال بجميع مبارياته العشر المتبقية، فإن أقصى ما يمكن أن يصل إليه هو 85 نقطة، مما يجعل فرصته في قلب الطاولة على ليفربول صعبة للغاية.

بذلك، يبدو أن حلم محمد صلاح في الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي مع جماهير ليفربول قد يصبح حقيقة هذه المرة، بعدما حُرم من ذلك سابقًا بسبب جائحة كوفيد، ومع كل جولة تمر، يقترب الريدز أكثر من معانقة الكأس الأغلى في إنجلترا.

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