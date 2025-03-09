ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي| محمد صلاح يحافظ على الصدارة وكول بالمر يهدر فرصة التقدم

يواصل النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، مستفيدًا من تعثر أقرب منافسيه، في الوقت الذي فوت فيه كول بالمر، نجم تشيلسي، فرصة ذهبية لتحسين مركزه في سباق الهدافين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وشارك بالمر في فوز تشيلسي على ليستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البريميرليج، لكنه أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة بدفعه خطوة للأمام في صراع الهدافين.

ورغم أن لاعب تشيلسي ليس ضمن المتنافسين المباشرين على الصدارة، فإن ركلة الجزاء الضائعة حرمته من الاقتراب أكثر من المقدمة، في وقت يستمر فيه محمد صلاح في التفوق، معززًا موقعه في القمة مع كل جولة تمر في المسابقة.

وبات جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي يعكس مدى شراسة المنافسة في المراحل الحاسمة من الموسم، حيث يسعى العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم كول بالمر، لتقليص الفارق مع محمد صلاح، الذي يواصل كتابة التاريخ بأرقامه الاستثنائية مع ليفربول.

محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد صلاح ما زال متصدرًا لسباق الهدافين بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، ليؤكد هيمنته على القائمة في موسم استثنائي مع ليفربول، ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- محمد صلاح (ليفربول) - 27 هدفًا.

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 20 هدفًا.

3- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 19 هدفًا.

4- كريس وود (نوتينجهام فورست) - 18 هدفًا.

5- بريان مبيومو (برينتفورد) - 15 هدفًا.

6- كول بالمر (تشيلسي) - 14 هدفًا.

7- أولي واتكينز (أستون فيلا) - 13 هدفًا.

8- ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون) - 13 هدفًا.

9- جاستين كلوفرت (بورنموث) - 12 هدفًا.

10- يوان ويسا (برينتفورد) - 12 هدفًا.

11- جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - 12 هدفًا.

12- راؤول خيمينيز (فولهام) - 10 أهداف.

13- ليام ديلاب (إيبسويتش تاون) - 10 أهداف.

14- نيكولاس جاكسون (تشيلسي) - 9 أهداف.

15- برينان جونسون (توتنهام) - 9 أهداف.

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