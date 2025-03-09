5 غيابات مدوية تضرب الأهلي أمام الزمالك في القمة 130 بالدوري المصري

سيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي غياب 5 لاعبين أساسيين في المباراة المرتقبة ضد الزمالك، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة التهائية لمسابقة الدوري المصري.

ويستضيف ملعب " القاهرة الدولي" مواجهة النادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الثلاثاء المقبل 11 مارس الجاري في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

وتشمل قائمة الغيابات في النادي الأهلي كلاً من التونسي علي معلول، وطاهر محمد طاهر، وكريم فؤاد، وسمير محمد، وذلك بسبب الإصابات التي يعانون منها.

وشارك المغربي يحيى عطية الله في التدريبات الجماعية لفريق الأحمر لأول مرة منذ إصابته التي تعرض لها قبل شهرين تقريبًا، إلا أن المدرب السويسري مارسيل كولر يفضل عدم المخاطرة بضمه إلى قائمة المباراة، مما يؤكد غياب هذا الخماسي عن قمة 11 مارس.

من ناحية أخرى، أكد الفريق جاهزية الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة للمشاركة في مواجهة الزمالك، مما يمثل تعزيزًا قويًا لصفوف الأهلي.

وقد شارك اللاعبان في التدريبات الجماعية الأخيرة بـ النادي الأهلي بشكل طبيعي بعد تعافيهما من الإصابات التي منعتهما من المشاركة في مباراة الدور الأول، لكن القرار النهائي بشأن مشاركتهما من عدمه يظل في يد المدرب السويسري.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا مثيرًا في مباراته الماضية أمام طلائع الجيش ضمن فعاليات الجولة الـ17 من الدور الأول ببطولة الدوري المصري على ملعب " القاهرة الدولي" بهدفين دون رد.

جدول ترتيب دوري NILE



يأتي ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري وفقًا لـ " الموجز" على النحو التالي:-

1- بيراميدز 42 نقطة.

2- الأهلي 39 نقطة.

3- الزمالك 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة.

5- البنك الأهلي 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة.

7- فاركو 23 نقطة.

8- حرس الحدود 22 نقطة.

9- زد إف سي 21 نقطة.

10- طلائع الجيش 21 نقطة.

11- سموحة 20 نقطة.

12- بتروجيت 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

14- غزل المحلة 18 نقطة.

15- الجونة 17 نقطة.

16- الإسماعيلي 14 نقطة.

17- إنبي 12 نقطة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط.

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