الكشف عن حارس الزمالك أمام الأهلي في القمة 130.. بيسيرو يحسم

استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ نادي الزمالك على حارس المرمى الذي سيحرس عرين القلعة البيضاء خلال مواجهة النادي الأهلي.

ويستضيف ملعب " القاهرة الدولي" مواجهة النادي الأهلي أمام منافسه نادي الزمالك يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

محمد صبحي حارس الزمالك أمام الأهلي

وعلم " الموجز" أن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، يفكر في مشاركة محمد صبحي كحارس مرمى الفريق في مواجهة الأهلي المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هذا القرار بعد الأداء المميز الذي قدمه صبحي مع الزمالك خلال مباراة مودرن سبورت أمس الجمعة، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي تأهل فيها الزمالك إلى الدور ربع النهائي.

وأظهر صبحي مهارات عالية في حراسة المرمى، حيث تصدى للعديد من الكرات الخطيرة، وساهم بشكل كبير في تخطي الفريق عقبة مودرن سبورت والتأهل لمواجهة سموحة المقررة في 14 مارس الجاري.

بيسيرو يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

من جهة أخرى، طالب بيسيرو لاعبي الزمالك بتركيز كل جهودهم على مباراة الأهلي المقبلة، وإغلاق صفحة مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس. وأكد على أهمية التركيز الكامل لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، مما يعزز فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وفرض بيسيرو حظرًا إعلاميًا على اللاعبين، وطلب منهم تجنب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب أي تشتيت قد يؤثر على تركيزهم قبل المواجهة الكبيرة.

يستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في السباق على اللقب.



جدول ترتيب دوري NILE



يأتي ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:-

1- بيراميدز 42 نقطة.

2- الأهلي 39 نقطة.

3- الزمالك 32 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 30 نقطة.

5- البنك الأهلي 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة.

7- فاركو 23 نقطة.

8- حرس الحدود 22 نقطة.

9- زد إف سي 21 نقطة.

10- طلائع الجيش 21 نقطة.

11- سموحة 20 نقطة.

12- بتروجيت 20 نقطة.

13- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

14- غزل المحلة 18 نقطة.

15- الجونة 17 نقطة.

16- الإسماعيلي 14 نقطة.

17- إنبي 12 نقطة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط.

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