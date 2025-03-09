حكم مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال

استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على حكم مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق مواجهة ليفربول بقيادة أرني سلوت أمام نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل في إطار إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وستبدأ صافرة لقاء ليفربول ضد باريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

حكم مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم الروماني إشتفان كوفاتش لإدارة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء على ملعب "آنفيلد".

وكان ليفربول قد حقق فوزًا مهمًا في ذهاب المواجهة على ملعب "حديقة الأمراء" بنتيجة 1-0 أمام نظيره نادي باريس سان جيرمان الذي يقوده الإسباني لويس إنريكي.

وسيعاون الحكم الروماني كوفاتش مساعداه ميهاي ماريكا وفيرينتش تونيوجي وفقًا لما علمه " الموجز"

ومن الجدير بالذكر أن كوفاتش أدار 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بما في ذلك مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ، والتي خسرها الفريق الفرنسي بنتيجة 1-0.



كما أدار مباراة واحدة لليفربول في الموسم الماضي، وهي المباراة التي خسرها الفريق الإنجليزي أمام ريال مدريد بنتيجة 5-2 في ذهاب دور الـ16.



سيناريوهات صعود ليفربول لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

ويكفي ليفربول التعادل السلبي في مباراة الإياب لتأمين تأهله إلى دور ربع النهائي، بينما يحتاج باريس سان جيرمان إلى الفوز بهدفين نظيفين على الأقل لمواصلة مشواره في البطولة القارية.

وسيواجه الفائز من هذه المواجهة الفائز من مباراة أستون فيلا الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي في دور ربع النهائي.

وفي حال تأهل ليفربول إلى الدور نصف النهائي، قد يواجه محمد صلاح ورفاقه ريال مدريد، الذي يتنافس مع أتلتيكو مدريد في دور الـ16، حيث سيحدد الفائز من هذه المواجهة مواجهة الفائز من مباراة آيندهوفن الهولندي وأرسنال في ربع النهائي.

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