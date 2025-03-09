تصريحات نارية من لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان قبل مواجهة ليفربول

أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تطلعاته لمواجهة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي أمام منافسه ليفربول مساء الثلاثاء المقبل على ملعب آنفيلد، ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستبدأ صافرة لقاء باريس سان جيرمان أمام ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

لويس إنريكي يتحدث عن مواجهة ليفربول

وأكد لويس إنريكي في تصريحات صحفية: "سنواجه ليفربول ولسنا تحت أي ضغط، فليس لدينا ما نخسره".



وأضاف لويس إنريكي : "بعد الخسارة من ليفربول في المباراة السابقة، شعرنا بالإحباط، لكننا تماسكنا وقدمنا أداءً قويًا أمام فريق رين في المباراة الأخيرة، حيث فزنا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وهذا يعطينا دفعة أمل كبيرة قبل مواجهة الثلاثاء".

لويس إنريكي مدرب باريس

يذكر أن ليفربول كان قد فاز على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء الأسبوع الماضي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.



باريس سان جيرمان يواصل انتصاراته في الدوري الفرنسي

وواصل فريق باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي مسيرته القوية في الدوري الفرنسي، حيث حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه رين بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من المسابقة.

بدأ الفريق الباريسي الشوط الأول بتقدم هدف واحد، سجله برادلي باركولا في الدقيقة 27 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، متغلّبًا على حارس مرمى رين، بريس سامبا.

وبهذا الهدف، ارتفع رصيد باركولا إلى 13 هدفًا في الدوري هذا الموسم، ليصبح ثالثًا في قائمة الهدافين، متساويًا مع جوناثان دافيد، مهاجم ليل وفقًا لما علمه “ الموجز”.

وفي الشوط الثاني، وسع باريس سان جيرمان تقدمه بهدف ثانٍ سجله جونسالو راموس في الدقيقة 50، بعد تمريرة حاسمة من باركولا.



إلا أن رين استطاع تقليص الفارق بهدف رائع سجله ليليان براسير برأسية في الدقيقة 53، عقب تنفيذ ركلة ركنية من لودوفيك بلا.

وفي الوقت بدل الضائع، أظهر عثمان ديمبلي مهارته بتسجيل هدفين في الدقيقتين 91 و94، ليؤكد فوز الفريق الباريسي الكبير.

بفضل هذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 65 نقطة في صدارة جدول الدوري الفرنسي، محققًا انتصاره السادس على التوالي في المسابقة.

ويأتي هذا الفوز ليعزز معنويات الفريق قبل مواجهته المرتقبة ضد ليفربول في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

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