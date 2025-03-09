محمد صلاح يهدد لاعبي مانشستر يونايتد.. القصة كاملة

أصبح محمد صلاح أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، حيث تحول إلى أيقونة وعلامة بارزة في تاريخ اللعبة، مستمرًا في تقديم عروضه المبهرة وإنجازاته التهديفية هذا الموسم مع نادي ليفربول في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية.

وسجل محمد صلاح ثنائية من ركلتي جزاء في فوز ليفربول على ساوثهامبتون بنتيجة 3–1 على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

محمد صلاح يقترب من أرقام قياسية جديدة

وبهذه الأهداف، تقاسم محمد صلاح المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق، برصيد 184 هدفًا، كما يتشارك الاثنان لقب الهداف التاريخي للأجانب في المسابقة.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 4 أهداف إضافية في المباريات المتبقية مع ليفربول لتجاوز أندي كول، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، الذي يمتلك 188 هدفًا، والوصول إلى المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

محمد صلاح لاعب ليفربول



كما يحتاج لتسجيل 22 هدفًا لتخطي واين روني، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 208 أهداف. أما ليتصدر القائمة، فيحتاج صلاح لتسجيل 77 هدفًا إضافيًا لتجاوز آلان شيرار، أسطورة نيوكاسل يونايتد، الذي يمتلك الرقم القياسي برصيد 260 هدفًا، وهو تحدٍ يتطلب جهدًا كبيرًا.

فرصة تاريخية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ويحتفظ محمد صلاح حاليًا بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 27 هدفًا، متقدمًا بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه، إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

ويمتلك صلاح، قائد منتخب مصر وهداف ليفربول، فرصة تاريخية هذا الموسم ليصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بجائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف 4 مرات.

ولم يحقق هذا الإنجاز سوى الفرنسي تييري هنري، الذي فاز بالجائزة 4 مرات مع أرسنال في أعوام 2002 و2004 و2005 و2006.

وتوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي لأول مرة في موسم 2018 بعد تسجيله 32 هدفًا، ثم فاز بالجائزة مرة أخرى في موسم 2019 برصيد 22 هدفًا، مناصفة مع زميله السابق في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

كما فاز باللقب للمرة الثالثة في موسم 2022، مناصفة مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم توتنهام هوتسبير، برصيد 23 هدفًا لكل منهما.

وبذلك، يواصل صلاح كتابة تاريخه الذهبي مع ليفربول والدوري الإنجليزي، مثيرًا الإعجاب بتألقه المستمر وقدرته على تحطيم الأرقام القياسية.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويقدم " الموجز" موعد المواجهة المرتقبة لـ ليفربول أمام باريس سان جيرمان ضمن فعاليات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق مواجهة ليفربول أمام باريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء المقبل.

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