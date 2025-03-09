التعادل 1-1 يحسم قمة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

انتهت مواجهة فريق أرسنال ضد مانشستر يونايتد، بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل أرسنال ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: ويليام ساليبا، جابرييل ماجالهايس، تيمبر، كالافيروري

خط الوسط: توماس بارتي، ميكيل ميرينو، ديكلان رايس

خط الهجوم: مارتين أوديجارد، لياندرو تروسارد، إيثان نوانيري

تشكيل مانشستر يونايتد ضد أرسنال

يقدم "الموجز" تشكيل مانشستر يونايتد ضد أرسنال الذي يضم الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليني يورو.

خط الوسط: دالوت، أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو، زيركزي، برونو فيرنانديز.

قمة أرسنال ضد مانشستر يونايتد

انطلقت مواجهة فريق أرسنال ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، 9 مارس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025.

بث مباشر ماتش أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة قمة أرسنال أمام مانشستر يونايتد

يمكنك متابعو قمة فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.، والمقررإقامتها مساء اليوم الخميس 6 مارس الجاري عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرسنال ضد مانشستر يونايتد

أرسنال ضد مانشستر يونايتد

تعادل فريق أرسنال عزز موقعه بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 برصيد 34 نقطة.

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