بث مباشر مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي (1-1)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمواجهة فريق فريق أرسنال ضد مانشستر يونايتد، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد

يسعي فريق أرسنال لتحقيق الفوز لتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 67 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 54 نقطة ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 برصيد 33 نقطة.

مشاهدة مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد

مشاهدة ماتش أرسنال ضد مانشستر يونايتد

تنطلق مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، 9 مارس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

نهاية المباراة بالتعادل 1-1

د90.. التعادل 1-1 سيد الموقف بين الفريقين

د73.. رايس يسجل هدف التعادل لفريق أرسنال

نهاية الشوط الاول بتقدم مان يونايتد ضد أرسنال بهدف

د30.. أرسنال يضغط لتسجيل الهدف الاول أمام مان يونايتد

د15.. تعادل سلبي بين الفريقين

د1..انطلاق المباراة

بث مباشر ماتش أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد

الان ماتش أرسنال ضد مانشستر يونايتد

يمكنك مشاهدة مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد ريال سوسييداد، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.، والمقررإقامتها مساء اليوم الخميس 6 مارس الجاري عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر يونايتد ضد أرسنال

تشكيل أرسنال ضد مانشستر يونايتد

شاهد ماتش أرسنال ضد مانشستر يونايتد

شاهد مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد

من المتوقع أن يضم تشكيل فريق مانشستر يونايتد ضد أرسنال الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، ليني يورو.

خط الوسط: دالوت، أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: جارناتشو، زيركزي، برونو فيرنانديز.

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