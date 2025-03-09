مشاهدة مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر

يستعرض " الموجز" متابعة حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وليستر سيتي في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وستقام المباراة بين تشيلسي وليستر سيتي على ملعب "ستامفورد بريدج" وسط متابعة مكثفة من عشاق كرة القدم حول العالم.

من المقرر أن تبدأ ياتي موعد مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بإدارة الحكم "تيم ربينسون".

يمكن لمتابعي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متابعة أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD، التي تنقل اللقاء بتعليق المعلق الرياضي "حسن العيدروس"، حيث تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للمسابقة في المنطقة.

بث مباشر مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي

قنوات الشيرينج لمتابعة مباراة تشيلسي وليستر سيتي

هيسباسات DAZN 1 HD

ثور Match 4 HD

هوتبيرد Nova Premier league HD

يوتلسات 16 Arena sport 5 HD

يوتلسات 16 SS 2 HD

استرا 19 Canal+foot HD

استرا 23 Viaplay HD

هيلاسات Prima sport 4 HD

انتلسات 45 Deima sport 2 SD

اموس SPORT 1 HD

مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي

يأمل تشيلسي في تحقيق الفوز اليوم مستفيدًا من عاملَيْ الأرض والجمهور، وذلك في مسعاه لتعزيز موقعه في جدول الترتيب واقتحام المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

بينما يبحث ليستر سيتي عن انتصار يساعده في الهروب من منطقة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

يذكر أن تشيلسي يتصدر المرحلة النفسية بعدما فاز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب من الدوري هذا الموسم.

في الترتيب الحالي للدوري، يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 46 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

على الجانب الآخر، يقبع ليستر سيتي في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة فقط، مما يجعله في موقف صعب يحتاج إلى انتصارات سريعة لتحسين وضعه.



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول: 70 نقطة

2- آرسنال: 54 نقطة

3- نوتنجهام فورست: 51 نقطة

4- مانشستر سيتي: 47 نقطة

5- تشيلسي: 46 نقطة

6- نيوكاسل: 44 نقطة

7- برايتون: 44 نقطة

8- بورنموث: 43 نقطة

9- فولهام: 43 نقطة

10- أستون فيلا: 42 نقطة

11- كريستال بالاس: 39 نقطة

12- برينتفورد: 38 نقطة

13- توتنهام: 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد: 33 نقطة

15- وست هام: 33 نقطة

16- إيفرتون: 32 نقطة

17- وولفرهامبتون: 22 نقطة

18- إبسويتش تاون: 17 نقطة

19- ليستر سيتي: 17 نقطة

20- ساوثهامبتون: 9 نقاط



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