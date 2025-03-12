جدول مواعيد مباريات الجولة 25 في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

كثر البحث من متابعي كرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات الجولة 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025، والقنوات الناقلة لها.

وتشهد الجولة 25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على مواجهات نارية، من بينهم مباراة الهلال ضد التعاون، ولقاء الاتحاد والرياض، بجانب صدام النصر مع الخلود.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي في الجولة 25، وتردد القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي

ويأتي جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي القادمة كالتالي..

الاتحاد ضد الرياض / الخميس 13 مارس 2025 / 9:00 مساءً.

الشباب ضد العروبة /الخميس 13 مارس 2025 / 9:00 مساءً.

الفتح ضد الرائد / الخميس 13 مارس 2025/ 9:00 مساءً.

الخليج ضد الوحدة / الجمعة 14 مارس 2025 / 9:00 مساءً.

النصر ضد الخلود / الجمعة 14 مارس 2025 / 9:00 مساءً.

ضمك ضد القادسية / الجمعة 14 مارس 2025 / 9:00 مساءً.

الهلال ضد التعاون / السبت 15 مارس 2025 / 9:00 مساءً.

الأهلي ضد الأخدود /السبت 15 مارس 2025 / 9:00 مساءً.

الاتفاق ضد الفيحاء /السبت 15 مارس 2025/ 9:00 مساءً.

مواعيد مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

وتذاع مباريات دوري روشن عبر شبكة قنوات SSC السعودية، والتي يأتي ترددها كما يلي..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة 25

ويأتي جدول ترتيب دوري روشن قبل الجولة 25 كالتالي:

1- الاتحاد - 58 نقطة

2-الهلال - 54 نقطة.

3- القادسية - 51 نقطة

4- النصر - 48 نقطة

5- الأهلي - 48 نقطة

6- الشباب - 40 نقطة

7- الاتفاق - 35 نقطة

8- التعاون - 34 نقطة

9- الرياض - 33 نقطة

10- الخلود - 31 نقطة

11- الخليج - 30 نقطة

12- العروبة 26 نقطة

13- ضمك - 24 نقطة

14- الفيحاء - 22 نقطة

15- الفتح - 19 نقطة

16- الرائد - 18 نقطة

17- الأخدود - 17 نقطة

18- الوحدة - 17 نقطة

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