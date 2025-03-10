موعد مباراة الهلال ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

كثر البحث من مشجعي كرة القدم، عن موعد مباراة الهلال ضد باختاكور، المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بهذا الموسم 2024-2025، والقنوات الناقلة لها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لملاقاة غريمه باختاكور في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بنسختها الحالية.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة الهلال ضد باختاكور والقنوات الناقلة لها بالتردد ومعلقي اللقاء.

موعد مباراة الهلال ضد باختاكور

ويتواجه فريق الهلال مع نظيره بختاكور في دوري أبطال آسيا، مساء الثلاث المقبل والموافق 11 مارس الجاري، على ملعب الملكة أرينا.

ويطلق الحكم صافرة المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، و الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وعند الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباختاكور

ويمكنكم مشاهدة هذه المواجهة، عبر قنوات beIN Sports AFC 1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1 الإماراتية، وقناة Alkass Nine HD القطرية، بالإضافة إلى إذاعتها عبر قناة SSC1 HD السعودية.

معلق مباراة الهلال وباختاكور

وأسندت مهمة التعليق على مباراة الهلال وباختاكور، إلى كل من، فارس عوض عبر قناة SSC SPORTS HD 1، وعلي سعيد الكعبي من خلال شاشة beIN SPORTS 1 AFC، بجانب سمير المعيرفي بقناة الكاس.

موعد ومعلق مباراة الهلال ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تشكيل الهلال أمام باختاكور

ويأتي تشكيل الهلال المتوقع أمام باختاكور الأوزبكي على النحو التالي..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي – كاليدو كوليبالي – خليفة الدوسري – متعب الحربي.

خط الوسط: روبن نيفيز – محمد كنو – مالكوم.

الهجوم: كايو سيزار – ليوناردو – سالم الدوسري.

ويسستهدف نادي الهـلال الفوز في هذه المواجهة، حتى يتمكن من التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال الآسيوي، خاصة أنه خسر مباراة الذهاب أمام باختاكور بهدف دون رد.

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