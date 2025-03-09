دفعة قوية لـ الهلال السعودي قبل مواجهة باختاكور في دوري أبطال أسيا

تلقى نادي الهلال السعودي دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق باختاكور الأوزبكي ضمن فعاليات دوري أبطال أسيا موسم 2024/2025.

ويواجه الهلال السعودي أمام منافسه الاستقلال الإيراني يوم الثلاثاء المقبل أمام باختاكور الأوزبكي في إطار مباريات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا.

وستبدأ صافرة لقاء الهلال السعودي أمام بطل أوزبكستان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الهلال السعودي يستعين رينان لودي

وأفادت تقارير صحفية بأن البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر لفريق الهلال السعودي، أصبح جاهزًا للمشاركة في مواجهة باختاكور الأوزبكي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا في الرياض.

وكان الهلال قد تعرض لخسارة في ذهاب المواجهة أمام باختاكور في طشقند بنتيجة 1-0 الأسبوع الماضي، رغم تأهله لهذه المرحلة بعد تصدره مجموعة "الغرب" دون أي خسارة وتعادل وحيد، محققًا 22 نقطة.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية أن لودي أكمل برنامجه الإعدادي البدني الذي أعده له الجهاز الفني، وسيكون ضمن قائمة الفريق التي سيعلنها المدرب البرتغالي خورخي جيسوس للمواجهة الحاسمة ضد باختاكور، والتي ستحدد مصير الفريق في البطولة القارية سواء بالاستمرار أو الخروج من دور الـ16.

وأضافت الصحيفة أن البرازيلي جواو كانسيلو، والصربي سيرجي سافيتش، وعلي البليهي، ما زالوا يواصلون برامجهم العلاجية بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا.

قرار جديد من جيسوس في الهلال السعودي

ومنح المدرب جورجي جيسوس اللاعبين إجازة بعد الفوز على الفيحاء في بريدة، على أن تستأنف التدريبات اليوم الأحد وفقًا لما علمه " الموجز"

ويحتل الهلال حاليًا المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.

وكانت إدارة نادي الهلال السعودي قد منحت الثقة مجددًا في خورخي جيسوس رافضة رحيله عن أسوار القلعة الزرقاء خلال الفترة الجارية.

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